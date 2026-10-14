По итогам предварительной оценки проекта республиканского бюджета на 2027-2029 годы Высшей аудиторской палатой Казахстана сформирован ряд рекомендаций по повышению качества бюджетного планирования. Проект бюджета был рассмотрен на заседании Курултая в первом чтении в среду, 14 октября.

Проведение предварительной оценки предусмотрено Бюджетным кодексом РК. Она осуществляется до внесения нового бюджета на рассмотрение депутатам Курултая.

Важно подчеркнуть, что этот процесс не нацелен на сокращение запланированных объемов финансирования. Напротив, он помогает устранить дисбалансы бюджета, обеспечить качественное планирование средств и выявить расходы, которые могут быть потенциально неэффективными.

По итогам данной работы ВАП формирует экспертное заключение со своими рекомендациями. Однако окончательное решение о корректировке или перераспределении средств принимают только депутаты Курултая во время рассмотрения законопроекта о бюджете.

Так, в текущем году ВАП выявила, что в бюджет развития заложена реализация проектов, не включенных в Портфель государственных инвестиционных проектов. А это напрямую противоречит требованиям Бюджетного кодекса. В этой связи ВАП рекомендовала актуализировать Портфель ГИП.

По отдельным бюджетным направлениям отсутствовали необходимые расчеты и подтверждающие документы, в том числе скорректированное ФЭО с актуализированными показателями результатов.

Таким образом, еще до внесения проекта бюджета в Курултай на основе экспертных рекомендаций Высшей аудиторской палаты приняты меры по корректировке бюджетной документации на 456 млрд теңге.

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