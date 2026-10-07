Казахстанская делегация приняла участие в международном семинаре «Современные подходы к государственному аудиту, управлению государственными финансами и бюджетному планированию: европейский опыт», который прошел с 28 сентября по 2 октября в Бельгии, Нидерландах и Франции.

В рамках программы представители Казахстана ознакомились с практикой высших органов государственного аудита, парламентов, органов исполнительной власти и муниципалитетов Бельгии, Нидерландов и Франции, а также институтов Европейского союза.

Одним из ключевых направлений семинара стало изучение современных подходов к бюджетному планированию и оценке эффективности государственных расходов. В Суде счетов Бельгии внимание было уделено предварительной оценке бюджетных решений, тематическим аудитам и мониторингу реализации аудиторских рекомендаций. В Счетной палате города Роттердам участники ознакомились с практикой аудита на муниципальном уровне и применением ключевых показателей эффективности при оценке городских программ.

Отдельный блок был посвящен парламентскому контролю и управлению публичными финансами. Встречи с представителями Палаты представителей Федерального парламента Бельгии, Фламандского парламента, Европейского парламента и Европейской комиссии позволили изучить механизмы формирования и исполнения бюджетов, контроля за использованием государственных средств и обеспечения их подотчетности.

Важной темой стала защита финансовых интересов и предотвращение неправомерного использования бюджетных средств. В ходе встречи в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) были рассмотрены европейские механизмы выявления и расследования нарушений, связанных со средствами бюджета ЕС.

В Суде счетов Франции казахстанская делегация ознакомилась с практикой проведения финансового аудита, аудита соответствия и аудита эффективности, а также подходами к оценке результативности государственных программ.

Особое внимание в ходе семинара уделялось цифровизации аудита, анализу данных, устойчивому развитию и ESG-отчетности. Полученный европейский опыт представляет практический интерес для дальнейшего совершенствования системы государственного аудита, повышения эффективности бюджетного планирования и развития современных инструментов финансового контроля в Казахстане.

Семинар также стал площадкой для профессионального обмена опытом и развития международного сотрудничества с европейскими органами государственного аудита и финансового контроля.

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