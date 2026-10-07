Акиматом города Костаная принимаются меры реагирования по 174 фактам необоснованного занятия земельных участков, выявленным Высшей аудиторской палатой РК в текущем году.

Так, в рамках аудита эффективности использования государственных ресурсов в Костанайской области ВАП зафиксировала в Костанае 174 случая с признаками самовольного занятия земли и на которых выявлены здания и сооружения без правоустанавливающих документов. Такие объекты остаются вне земельного и налогового учета, не приносят поступлений в бюджет и создают правовую неопределенность для города.

В этой связи акимату Костаная было поручено разработать план мероприятий по всем выявленным фактам с принятием должных конкретных мер.

На сегодняшний день соответствующий план уже находится в реализации. Он предусматривает адресную проверку каждого случая, оформление земельных участков, наложение административных взысканий, судебно-претензионную работу и иные меры. В частности, сведения по 143 фактам направлены в Департамент полиции для установления лиц, незаконно занявших землю.

По 31 факту материалы уже направлены в Департамент по управлению земельными ресурсами. По подтвержденным нарушениям составлены административные протоколы и выданы предписания об их устранении.

В случае если на возведенные объекты есть правоустанавливающие документы, владельцы могут оформить право землепользования и выплатить в бюджет арендную плату или выкупную стоимость земли. При отсутствии таких документов нарушители обязаны уплатить штраф и демонтировать незаконные объекты.

Данная работа будет оставаться на контроле ВАП до полного исполнения мер реагирования.

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