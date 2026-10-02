Единый накопительный пенсионный фонд повысил прозрачность отчетности частных управляющих компаний, работающих с пенсионными накоплениями казахстанцев. Соответствующие меры приняты по предписанию Высшей аудиторской палаты РК.

Ранее ВАП провела государственный аудит в сфере пенсионного и социального обеспечения граждан. Проверка показала, что информация о дебиторской задолженности, просроченной задолженности и созданных провизиях в таких компаниях поступала в ЕНПФ в составе агрегированного показателя «Прочие активы», то есть без конкретных сумм и долей. А это, в свою очередь, ограничивало возможности контроля за качеством управления пенсионными активами.

В результате по предписанию Высшей аудиторской палаты ЕНПФ заключил дополнительные соглашения с управляющими инвестиционным портфелем и обслуживающими их банками-кастодианами. Обновленные соглашения обязывают раскрывать дебиторскую задолженность, просроченную задолженность и созданные провизии с указанием конкретных сумм и их долей.

Детализация отчетности позволяет ЕНПФ и надзорным органам оперативно отслеживать качество активов, находящихся в управлении частных компаний, и своевременно выявлять возможные риски. Таким образом, обеспечивается более надежная защита пенсионных накоплений казахстанцев.

Исполнение остальных предписаний по итогам государственного аудита остается на контроле ВАП.

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