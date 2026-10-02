Министерство здравоохранения РК завершило масштабную оценку научной результативности 37 подведомственных организаций. Соответствующая работа проведена по предписанию Высшей аудиторской палаты. По двум учреждениям приняты адресные решения, остальным даны поручения по улучшению показателей.

Основанием для старта процесса стал государственный аудит, проведенный ВАП в 2025 году. По итогам проверки Минздраву было поручено детально проанализировать научную, научно-техническую и инновационную деятельность организаций отрасли и при необходимости принять меры реагирования.

Комплексная оценка за 2025 год охватила 37 организаций: 19 научно-исследовательских институтов и научных центров клинического профиля, 10 научных организаций неклинического профиля, а также 8 медорганизаций высшего и послевузовского образования.

Учреждения оценивались по объему доходов от научных исследований, публикационной активности, цитируемости научных работ, наличию патентов, уровню коммерциализации результатов исследований и инновационной деятельности, а также по участию в международных научных мероприятиях.

Результаты анализа рассмотрены на совместном заседании Научно-технического совета Минздрава и Национальной академии наук при Президенте РК. В итоге по организациям с рисками несоответствия установленным требованиям приняты конкретные решения.

Так, за Научно-производственным центром трансфузиологии рекомендовано сохранить статус научной организации – как за единственной специализированной организацией республиканского уровня в области трансфузиологии и службы крови, обеспечивающей научно-методическое сопровождение отрасли. Одновременно решено пересмотреть применяемый к Центру индикатор по доле доходов от научной и инновационной деятельности с учетом специфики его работы.

В отношении АО «Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова», показавшего наиболее низкие результаты и не обеспечившего выполнение отдельных требований, принято решение о необходимости срочных мер по достижению установленных индикаторов. Если по итогам 2026 года результаты останутся неудовлетворительными, будет инициирован пересмотр статуса организации как научной.

Вместе с тем первым руководителям научно-исследовательских институтов, научных центров и медвузов поручено:

усилить привлечение отечественных и зарубежных научных грантов;

активнее участвовать в международных мультицентровых клинических исследованиях;

наращивать получение национальных и международных патентов;

развивать коммерциализацию научных результатов;

обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры: научных и испытательных лабораторий, биобанков, технопарков и проектных офисов по науке.

Для системного мониторинга и объективности будущих оценок Национальному научному центру развития здравоохранения им. С. Каирбековой рекомендовано проработать создание цифровой платформы для сбора, анализа и валидации данных о научной деятельности НИИ, научных центров и медвузов.

Наряду с этим были обновлены сами правила присвоения и пересмотра статуса научной организации: конкретизированы условия, введены более четкие критерии оценки результативности, усовершенствована процедура оценки исследований, а сами правила приведены в соответствие с национальными требованиями и международными стандартами.

Таким образом, масштабная оценка научной деятельности организаций здравоохранения проведена в полном объеме. Вопросы обоснованности сохранения статуса организаций рассмотрены. По результатам приняты управленческие решения и определены меры по приведению деятельности отдельных учреждений в соответствие с требованиями.

Исполнение остальных предписаний Высшей аудиторской палаты остается на контроле.

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