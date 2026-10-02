Нацкомиссия по сертификации госаудиторов провела первое заседание в обновленном составе

В Высшей аудиторской палате Казахстана состоялось заседание Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора.

Одним из важных изменений стало обновление персонального состава Комиссии в соответствии с Законом РК «О государственном аудите и финансовом контроле».

Так, в нее вошли депутаты Курултая – члены Комитета по финансам и бюджету Гульназ Атамкулова и Асель Хаирова, а также члены Высшей аудиторской палаты Габиден Жаксылыков, Руслан Мелдебеков и Нурлан Нуржанов.

В рамках текущего заседания собеседование прошли 16 кандидатов. Еще 29 претендентов находятся в очереди на прохождение квалификационного собеседования.

Итоговые результаты отбора будут опубликованы после завершения всех процедур, предусмотренных регламентом работы Нацкомиссии.

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