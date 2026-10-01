В Атырауской области запустили пилотную цифровую систему заказа инватакси

Под председательством акима Атырауской области Болата Акчулакова состоялось совещание по внедрению системы «InvoTaxi», предназначенной для автоматизации заказов специализированного транспорта для лиц с инвалидностью.

Система позволит сделать услугу более удобной и прозрачной: пользователи смогут оформлять поездки через мобильное приложение, а подтверждённые заявки будут автоматически распределяться между доступными водителями. Также предусмотрены инструменты для контроля статуса заказов и соблюдения маршрутов.

«Наша задача — сделать услугу максимально понятной и доступной для людей с инвалидностью. При этом важно обеспечить контроль на всех этапах: от подачи заявки до завершения поездки. Цифровая система должна повысить качество работы службы и снизить влияние человеческого фактора», — отметил аким области.

В настоящее время «InvoTaxi» работает в пилотном режиме: к системе подключено около 100 пользователей, обработано до 300 заявок. После завершения тестирования планируется перенести в систему данные порядка 1 200 зарегистрированных пользователей.

Для обеспечения безопасности предусмотрена верификация пользователей по официальным базам данных, а также двухфакторная защита учётных записей. Интерфейс приложения адаптирован для людей с нарушениями зрения.

Особое внимание уделяется требованиям к водителям. Перед началом работы они проходят обязательную проверку и обучение правилам взаимодействия с лицами с инвалидностью. В административной панели доступна карта с информацией о местоположении автомобилей, статусе заказов и истории поездок. Дополнительный контроль обеспечат видеорегистраторы в салонах машин.

Проект также предусматривает создание рабочих мест для людей с инвалидностью. На должности диспетчеров планируется преимущественно привлекать лиц с инвалидностью, в том числе пользователей кресел-колясок.

По итогам совещания поручено продолжить тестирование системы, подготовить её к переносу полной пользовательской базы и проработать возможность внедрения «InvoTaxi» в районах области.