Распоряжением акима Атырауской области Болата Акчулакова руководителем управления по защите прав детей Атырауской области назначена Гульнафис Айшуакова.

Гульнафис Айшуакова родилась 24 ноября 1984 года. В 2007 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начала в 2008 году помощником юриста в ТОО «Карат» в городе Кульсары Жылыойского района.

В разные годы работала юрисконсультом, инспектором по делопроизводству, главным специалистом и главным инспектором аппарата акима Жылыойского района. С 2019 по 2023 год возглавляла отдел внутренней политики Жылыойского района.

С января 2023 года и до настоящего назначения работала заместителем акима Жылыойского района.