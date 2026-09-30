Гульнафис Айшуакова назначена руководителем управления по защите прав детей Атырауской области
Распоряжением акима Атырауской области Болата Акчулакова руководителем управления по защите прав детей Атырауской области назначена Гульнафис Айшуакова.
Гульнафис Айшуакова родилась 24 ноября 1984 года. В 2007 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начала в 2008 году помощником юриста в ТОО «Карат» в городе Кульсары Жылыойского района.
В разные годы работала юрисконсультом, инспектором по делопроизводству, главным специалистом и главным инспектором аппарата акима Жылыойского района. С 2019 по 2023 год возглавляла отдел внутренней политики Жылыойского района.
С января 2023 года и до настоящего назначения работала заместителем акима Жылыойского района.