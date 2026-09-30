Данияр Таханов назначен акимом города Атырау

Распоряжением акима Атырауской области Болата Акчулакова, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата, акимом города Атырау назначен Данияр Таханов.

Данияр Таханов родился в 1985 году в городе Атырау. Окончил Китайский нефтяной университет в Пекине по специальностям «Производственно-коммерческое управление» и «Производственная экономика». Является выпускником международной стипендиальной программы «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО «КазКурылысСервис», где занимал различные должности. В 2012 году работал инженером в казахстанском филиале компании Sinopec Engineering.

В 2012–2017 годах занимал должности заместителя председателя правления СПК «Орал» и директора ТОО «Atyrau Innovations».

С 2017 года работал в АО «СПК «Атырау», где занимал должности заместителя председателя правления и председателя правления. С мая 2022 года возглавлял социально-предпринимательскую корпорацию «Атырау».

Аким области Болат Акчулаков поручил новому акиму города выстроить системную работу по решению актуальных вопросов населения, уделив особое внимание вопросам занятости и трудоустройства, развитию инженерной инфраструктуры, модернизации систем канализации и энергоснабжения, прохождению отопительного сезона, переселению жителей из аварийного жилья, обеспечению общественной безопасности и благоустройству города. Также глава региона подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с депутатами и жителями при решении городских проблем.