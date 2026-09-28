В Атырау прошёл Единый день отчёта органов контроля и надзора перед бизнес-сообществом с участием акима области Болата Акчулакова, прокурора области Мадияра Басшыбаева, руководителей госорганов, представителей Палаты предпринимателей и бизнеса.

— В первом квартале 2026 года субъекты малого и среднего бизнеса произвели продукцию на 1,4 трлн тенге, их доля в ВРП достигла 29,2%. Создание благоприятных условий для бизнеса и защита прав предпринимателей остаются важными направлениями работы государственных органов, — сказал аким области.

В регионе работают более 60 тысяч субъектов МСБ, занято свыше 125 тысяч человек. В 2026 году на поддержку бизнеса предусмотрено 6,3 млрд тенге.

В формате открытого микрофона предприниматели предложили создать цифровую платформу для получения информации по ведению бизнеса. Болат Акчулаков сообщил, что со следующего года планируется поэтапный перевод госуслуг — социальной сферы, кадастра, строительства, ПСД, регистрационных и контрольных процедур — в цифровой формат с завершением к 2028 году.

Также обсуждались вопросы озеленения территории, переработки стеклянных отходов для благоустройства города в рамках дизайн-кода Атырау, выделения земельных участков, тарифов на электроэнергию.

Все обращения внесены в протокол — по каждому будет сформирован график поэтапного решения. Часть обращений получила разъяснения непосредственно в ходе встречи.