Аким Атырауской области Болат Акчулаков провёл встречу с президентом Итало-Казахстанской торговой ассоциации (ACIK) Марко Беретта. Стороны обсудили текущие совместные проекты, а также перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Атырауской областью и Италией.

Марко Беретта рассказал о работе ассоциации, объединяющей около 60 итальянских компаний, включая ENI, Ansaldo Energia и Tecnimont, и отметил рост показателей местного содержания на реализуемых в регионе проектах. Также обсуждена работа академии Zharyq Academy в Атырау, в рамках которой ежегодно проходят подготовку местные специалисты для последующей работы в нефтегазовой отрасли.

Отдельное внимание уделено развитию несырьевых направлений экономики региона. Стороны обсудили перспективы производства продукции с добавленной стоимостью на базе сельского хозяйства, а также развитие индустрии туризма, включая возможность организации прямого авиасообщения между Атырау и Италией.

— Мы заинтересованы в диверсификации экономики региона и развитии новых направлений — переработки сельскохозяйственной продукции, туризма, креативных индустрий. Атырау обладает потенциалом стать значимым центром не только для нефтегазовой отрасли, но и для других сфер экономики, — отметил Болат Акчулаков.

В ходе встречи также рассмотрены перспективы реализации проекта по производству экологичного авиационного топлива на основе масличных культур с использованием мощностей действующего нефтеперерабатывающего предприятия региона.

Стороны обсудили планы по проведению в Атырау международного инвестиционного форума с участием итальянских компаний, а также договорились продолжить проработку рассмотренных инициатив.