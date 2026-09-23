В Атырауской области обсудили научные подходы к изучению русла реки Урал

Аким Атырауской области Болат Акчулаков провёл рабочее совещание с участием специалистов ТОО «КМГ Инжиниринг», гидрогеологов и профильных экспертов. В ходе встречи обсуждены вопросы комплексного изучения гидрологических процессов реки Урал, причин накопления донных отложений, повышения мутности воды и возможных мер по улучшению состояния водных объектов региона.

Эксперты представили результаты предварительного анализа русловых процессов на различных участках реки. По их данным, природные условия нижнего течения Урала способствуют накоплению наносов и повышению мутности воды, что влияет на работу водоочистных сооружений региона.

Особое внимание было уделено вопросам сохранения пропускной способности русла и протоков реки. Специалисты отметили, что проведение масштабных дноуглубительных работ без предварительных исследований и гидродинамического моделирования может привести к изменению естественного режима реки и усилению размыва отдельных участков.

В этой связи участники встречи рассмотрели предложения по проведению дополнительных научных исследований, включая обследование русла, отбор проб, моделирование движения воды и изучение состояния протоков. Также обсуждены меры по снижению объёма наносов, укреплению наиболее уязвимых береговых участков и повышению эффективности управления водными ресурсами.

Отдельным направлением работы определено изучение исторических путей прохождения паводковых вод. Болат Акчулаков поручил провести работу по их картированию и внесению соответствующих данных в кадастр для недопущения строительства на территориях, подверженных подтоплению.

Кроме того, на совещании рассмотрены перспективы создания искусственных водоёмов для накопления и рационального использования воды. По словам главы региона, при разработке таких решений необходимо учитывать как отечественный, так и международный опыт реализации подобных проектов.

— Важно не просто устранять последствия, а понимать причины происходящих процессов. Все решения должны основываться на научных исследованиях и учитывать естественные особенности реки. Природу невозможно заставить работать по нашим схемам — наоборот, инженерные решения должны учитывать естественную динамику воды, — отметил Болат Акчулаков.

По итогам встречи аким области поручил продолжить совместную работу с научными организациями и экспертным сообществом, подготовить архивные данные по историческим изменениям русла реки, а также проработать участие в государственных грантовых программах для финансирования дальнейших исследований.

Работа по комплексному изучению реки Урал будет продолжена с привлечением профильных специалистов для выработки научно обоснованных решений по сохранению водных ресурсов и обеспечению экологической безопасности региона.