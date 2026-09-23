В Атырау обсудили внедрение цифрового контроля строительства

Аким Атырауской области Болат Акчулаков провёл встречу с представителями международной инжиниринговой компании Engineering Services. Стороны обсудили применение цифровых инструментов для контроля строительных проектов, развитие дорожной инфраструктуры и реализацию социальных проектов с привлечением частных инвестиций — с акцентом на повышение прозрачности на всех этапах, от подготовки ПСД до ввода объектов в эксплуатацию.

Представители Engineering Services продемонстрировали цифровую платформу Digital Engineering Services, позволяющую в единой системе отслеживать сроки, качество работ, бюджет и проектные риски.

— Нам необходимо менять сам подход к контролю строительных проектов — видеть не только итог, но и весь процесс: сроки, качество, стоимость, риски. Особенно это важно при работе с ПСД: нужно заранее видеть несоответствия и не допускать ситуаций, когда проблемы выявляются уже на этапе строительства, — отметил Болат Акчулаков.

Представители компании предложили использовать цифровые инструменты, в том числе на базе искусственного интеллекта, для автоматизированного анализа графиков производства работ, смет и проектной документации — это позволит быстрее выявлять несоответствия.

Также обсуждалась возможность интеграции платформы DES в работу строящегося Ситуационно-аналитического центра — это позволит в онлайн-режиме отслеживать ход реализации проектов, сроки и ключевые показатели.

По итогам встречи Engineering Services поручено подготовить демонстрацию цифровой платформы и предложения по запуску пилотного проекта в регионе.