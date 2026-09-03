Болат Акчулаков: безопасность труда и своевременная оплата - под особым контролем

Под председательством акима Атырауской области Болата Акчулакова состоялось заседание областной комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений. Участники обсудили соблюдение трудового законодательства, заключение коллективных договоров, безопасность труда, а также вопросы социальной адаптации и трудоустройства граждан, отбывающих наказание.

По результатам мониторинга инспекции труда на 1 308 предприятиях выявлены 3 062 незарегистрированных трудовых договора, а 6 310 организаций несвоевременно перечисляли пенсионные взносы за 34 022 работников. Об этом доложил руководитель департамента комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по Атырауской области Игилик Аубакиров.

Отдельно он сообщил о ситуации с задолженностью по заработной плате: по коллективному обращению работников департамент провёл внеплановые проверки в ТОО «Марко», ТОО «Супер Марко» и ТОО «Марко Бейкери», по итогам которых выявлена задолженность перед 122 работниками на сумму свыше 43,9 млн тенге. На 2 сентября частично погашена задолженность на сумму более 19,3 млн тенге перед 91 работником, остаток перед 84 работниками составляет порядка 24,5 млн тенге. По словам представителей компаний, оставшуюся задолженность планируется погасить до конца месяца за счёт реализации имущества.

По данным председателя Профсоюзного центра Атырауской области Алибека Семгалиева, на 1 июля 2026 года в регионе зарегистрировано 11 974 действующих юридических лица. Коллективными договорами охвачено лишь около 650 предприятий, или 12% от их общего числа. Помимо этого, до сих пор не исполнено решение о выплате компенсаций 91 педагогу, вышедшему на пенсию.

Отдельно участники заседания рассмотрели вопросы социальной адаптации и трудоустройства граждан, отбывающих наказание.

По данным начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области Берика Бакулина, в трёх учреждениях региона содержатся 1 209 человек, из них 15 получили аттестаты о среднем образовании, 110 окончили колледжи. Из 919 трудоспособных граждан оплачиваемым трудом обеспечены 555 человек - это 60,4%, тогда как в прошлом году показатель составлял лишь 32,2%, или 286 человек: за год занятость осуждённых выросла почти вдвое.

На территории учреждений работает 21 частный предприниматель и два участка РГП «Еңбек-Батыс».

- В учреждении №15 введены два производственных ангара площадью 1 760 кв. м, где работают шесть предпринимателей и около 200 осуждённых. Ещё два ангара строятся в женской колонии №79, после ввода в эксплуатацию планируется создать порядка 100 новых рабочих мест. С начала 2026 года из учреждений УИС освободились 185 человек, из них 25 уже трудоустроены на постоянную работу, - сказал Б. Бакулин.

По его словам, для полной загрузки производственных площадей необходимо активнее привлекать местных предпринимателей и размещать на базе учреждений УИС заказы на производство товаров и услуг.

Руководитель управления предпринимательства и промышленности Атырауской области Данияр Орынбасаров сообщил, что все свободные производственные помещения уже переданы предпринимателям по трёхлетним договорам с департаментом государственного имущества и приватизации, ведутся переговоры по привлечению бизнеса ещё в два мобильных здания площадью 400 кв. м.

Подводя итоги заседания, Болат Акчулаков подчеркнул, что соблюдение трудовых прав, безопасность работников и обеспечение занятости напрямую влияют на социальную стабильность в регионе, и дал ряд поручений.

- Департаменту инспекции труда - продолжить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства, требований охраны труда и предупреждением несчастных случаев на производстве, обеспечить полное погашение выявленной задолженности по заработной плате. Усилить работу по заключению коллективных договоров с охватом подрядных и субподрядных организаций. Управлению образования - обеспечить выплату единовременных компенсаций педагогам, вышедшим на пенсию, в соответствии с Трудовым кодексом. Городской и районным комиссиям - активизировать работу по недопущению задолженности по заработной плате и своевременно реагировать на проблемные предприятия, - сказал Болат Акчулаков.