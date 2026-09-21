В Атырау представили концепцию развития системы водоотведения

Под председательством акима Атырауской области Болата Акчулакова состоялось рабочее совещание, посвящённое вопросам развития системы водоотведения и мерам по снижению уровня грунтовых вод.

Ранее глава региона поручил разработать комплексную программу развития системы водоотведения города Атырау. Сегодня централизованной системой канализации не охвачено около 80% территории города, что оказывает влияние на уровень грунтовых вод и состояние инженерной инфраструктуры.

В рамках исполнения данного поручения на рассмотрение была представлена предварительная концепция развития системы водоотведения, включающая пять основных направлений. В ходе совещания обсуждены предлагаемые технические решения, этапы реализации и механизмы дальнейшей проработки проекта.

По словам руководителя КГП «Атырау облысы Су Арнасы» Мейрима Калауи, в рамках представленной концепции предлагается применение современных инженерных решений, включая локальные мини-КНС из стеклопластика и технологию горизонтально-направленного бурения. По предварительным расчётам, это позволит сократить сроки строительства, минимизировать вмешательство в существующую инфраструктуру и повысить эффективность системы водоотведения.

Первый этап охватывает населённые пункты в направлении села Талгайран. В микрорайоне Жулдыз строительство внутрирайонных канализационных сетей выполнено на 70%, а проект главной канализационной насосной станции находится на рассмотрении государственной экспертизы — после реализации проекта микрорайон будет подключён к централизованной системе водоотведения. Ранее начатые работы в микрорайоне Мирас планируется завершить до конца текущего года. Для старой части города предусмотрено строительство канализационной насосной станции в районе городского парка.

В качестве второго этапа предложено развитие системы водоотведения в сторону села Еркинкала и на прилегающих территориях канала Ерик Мостовой.

В рамках третьего этапа предложено строительство линии внутри города к старой части города, микрорайонам Атырау, Жеруйык.

Четвёртое направление охватывает территорию в сторону Дамбы, включая сёла Курмангазы и Жанаталап, где предлагается строительство новых сетей и установка мини-КНС.

В качестве пятого этапа предложено строительство канализационной насосной станции для микрорайонов Береке и Алмалы с последующим выводом стоков на канализационные очистные сооружения.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено функционированию канала «Ерик Мостовой» и мерам по снижению уровня грунтовых вод.

По итогам обсуждения Болат Акчулаков отметил необходимость дополнительной проработки представленных предложений с учётом технических, финансовых и организационных аспектов реализации.

Для дальнейшей проработки представленной концепции глава региона поручил сформировать рабочую группу под руководством заместителя акима области с участием представителей профильных государственных органов и коммунальных предприятий. Это позволит оперативно рассматривать возникающие вопросы и обеспечить координацию работ на всех этапах подготовки проекта.

Также поручено разработать и утвердить дорожную карту с чёткими сроками реализации мероприятий, определить источники финансирования каждого этапа и обеспечить координацию работ между всеми заинтересованными сторонами.

Отдельно Болат Акчулаков отметил необходимость комплексного подхода при реализации проекта. По его словам, одновременно со строительством канализационных сетей следует предусмотреть поэтапный перенос воздушных линий электроснабжения под землю на соответствующих участках. Это позволит синхронизировать работы по развитию инженерной инфраструктуры, повысить надёжность электроснабжения и избежать повторного проведения земляных работ в дальнейшем.