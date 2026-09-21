Аким Атырауской области Болат Акчулаков встретился с представителями Назарбаев Университета. Во встрече приняли участие президент университета Вакер Ахмад и ректор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Саламат Идрисов. Стороны обсудили перспективы стратегического партнёрства в науке, инновациях и внедрении технологий в образование и промышленность региона.

Представители Назарбаев Университета рассказали о стратегии партнёрства с 10 ключевыми вузами страны, включая внедрение концепции «AI on top of X» — применение ИИ в различных отраслях.

В ходе встречи глава региона обозначил приоритетные направления сотрудничества для Атырауской области. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить развитию зелёной экономики и агропромышленного комплекса на базе Атырауского университета имени Х. Досмухамедова.

— Зелёные технологии в аграрном секторе — одно из направлений, которое мы видим для Атырауского университета. В нефтегазовой сфере у нас есть профильный университет, и это направление уже хорошо развито, — отметил Болат Акчулаков.

Отдельно обсудили проект «Атырау Smart City» — цифровизацию бюджетирования и контроля региональных проектов, а также создание ситуационного центра для мониторинга городских процессов.

Ещё одно направление — развитие транспортной инфраструктуры совместно с «КаздорНИИ»: повышение стандартов качества строительства, контроль сроков и эффективное использование бюджетных средств. Отдельное внимание участники уделили экологической повестке и управлению водными ресурсами, в частности разработке решений по охране окружающей среды и снижению потерь воды в распределительных сетях.

Участники отметили, что научные разработки должны быть ориентированы на практические задачи региона. Для координации работы предложено создать консорциум с участием руководства области и ректоров вузов — он определит приоритетные направления и будет контролировать поэтапную реализацию проектов.