Креативная индустрия Атырау привлекла внимание более 10 тысяч жителей и гостей столицы

19-20 сентября в Астане прошла креативная ярмарка Atyrau Creative Days, организованная акиматом Атырауской области. В двухдневном мероприятии приняли участие около 20 мастеров и представителей креативной индустрии региона. Ярмарку посетили около 10 тысяч человек, а общая сумма продаж составила порядка 15 млн тенге, сообщает Региональная служба коммуникаций.

В первый день ярмарки состоялся показ Fashion Design, в рамках которого были представлены современные коллекции атырауских дизайнеров. Атырауский Молодёжный театр выступил перед зрителями с концертной программой.

Во второй день прошла встреча Creative Talks, на которой представители креативной индустрии рассказали о своём профессиональном опыте, творческих проектах и направлениях развития отрасли. Кроме того, концертную программу представил этнофольклорный ансамбль SARMAD, а независимое арт-пространство JAIYQ CORP показало зрителям концертную постановку.

На ярмарке были представлены ювелирные изделия, одежда и предметы дизайна, изделия национальных ремёсел и ручной работы, кожаные аксессуары, а также современная творческая продукция.