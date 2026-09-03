Аким Атырауской области Болат Акчулаков встретился с делегацией Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» во главе с Канатом Шарлапаевым. Стороны обсудили вопросы улучшения делового климата, поддержки предпринимательства и дальнейшего роста инвестиционной активности в регионе.

Открывая встречу, аким области подчеркнул, что взаимодействие с НПП «Атамекен» имеет особое значение для региона - именно через прямой диалог с предпринимателями удаётся своевременно выявлять системные барьеры и вырабатывать решения, реально влияющие на условия ведения бизнеса.

Болат Акчулаков привёл ключевые показатели: сегодня в Атырауской области действует порядка 57,5 тыс. субъектов предпринимательства, за январь–июль 2026 года объём инвестиций в основной капитал составил 890,7 млрд тенге, до конца года планируется реализация 28 инвестиционных проектов общей стоимостью около 735,5 млрд тенге. При этом в регионе сформирован пул из 108 инвестиционных проектов общей стоимостью более 8,5 трлн тенге с созданием свыше 12 тыс. постоянных рабочих мест.

⁠ ⁠Дальнейший рост экономики региона должен обеспечиваться не только крупными инвестиционными проектами, но и развитием отечественного предпринимательства, прежде всего малого и среднего бизнеса. Наша задача - создать условия, при которых местные предприниматели смогут активнее участвовать в реализации крупных проектов, становиться поставщиками продукции и услуг, развивать собственное производство и создавать новые рабочие места, - сказал Болат Акчулаков.

Аким области также рассказал о развитии промышленной и инвестиционной инфраструктуры региона: в области создана специальная экономическая зона «Атырау» площадью 450 гектаров, а также малая промышленная зона площадью 22 гектара с 18 производственными зданиями.

Отдельно глава региона отметил перспективные направления для диверсификации экономики области - нефтехимию и глубокую переработку углеводородов, машиностроение, производство строительных материалов, энергетику, переработку сырья и агропромышленный комплекс, включая развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции.

⁠ ⁠Для региона принципиально важно увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью и развивать новые производственные цепочки. Необходимо активнее использовать потенциал действующих предприятий, расширять локализацию закупок, развивать кооперацию между крупными компаниями и МСБ, а также создавать условия для выхода местных производителей на новые рынки, - подчеркнул Болат Акчулаков.

Стороны также обсудили проведение в Атырауской области предпринимательского форума с участием инвесторов из других регионов и зарубежных стран, направленного на презентацию инвестиционного потенциала региона и привлечение новых партнёров.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем совместном взаимодействии в решении системных вопросов бизнеса, привлечении новых инвестиций и создании благоприятных условий для устойчивого развития Атырауской области.