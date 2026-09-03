Развитие сетей канализации в городе: аким области дал ряд поручений

В Атырау под председательством акима области Болата Акчулакова прошло совещание по вопросам стабильной работы систем канализации в городе.

Глава региона отметил, что в последнее время жители нескольких жилых комплексов жалуются на аварии в работе канализации.

Напомним, ранее аким области уже выезжал в ЖК «Samal Town», где поручил разработать дорожную карту по устранению аналогичных проблем, а также ознакомился с аварией в ЖК «Abyroy Residence».

В ходе совещания рассмотрели системные причины возникающих коммунальных аварий. Как пояснила представитель компании «K7 Group» Мольдир Мырзагельди, на балансе застройщика в Атырау находятся объекты «K7 Group», «Abyroy Residence». Причиной аварии в ЖК «Abyroy Residence» стал временный демонтаж их резервного насоса для ликвидации аварии на КНС «K7 Family». Представитель компании заверила, что в течение трёх дней насос будет возвращён либо заменён на новый.

По словам Мольдир Мырзагельди, в январе этого года на объектах производилась замена оборудования на новые насосы мощностью 7,5 кВт, регулярно проводится очистка канализационных линий. Вместе с тем регулярные засоры из-за бытового мусора продолжают приводить к повторным авариям.

Жилые комплексы, введённые в эксплуатацию в 2020–2022 годах, четыре года не передавались на баланс города из-за отсутствия документов на инженерные сети. С сентября 2025 года ведётся активная работа по их оформлению — более 50% объектов уже подготовлены к передаче. Процедура передачи проходит через портал «E-Qazyna.kz». По истечении установленного правилами 30-дневного срока объекты будут официально закреплены за специализированным предприятием КГП «Атырау облысы Су Арнасы».

В свою очередь руководитель КГП «Атырау облысы Су Арнасы» Мейрим Калауи сообщил, что всего по городу насчитывается 24 жилых комплекса с аналогичными проблемами, из них 19 ещё не завершили оформление документов. Аким области поручил в кратчайшие сроки составить график индивидуальной работы с каждым застройщиком и завершить передачу документов до конца октября.

На совещании также рассмотрены задачи по модернизации коммунальной системы: сегодня централизованной канализацией охвачено лишь 20% территории Атырау, для охвата остальных районов, включая Мирас, Жулдыз и частный сектор, запускаются пилотные проекты.

— В микрорайоне Мирас будет проложена магистральная линия, а в домах установят насосы типа «Гном» с подключением к напорному трубопроводу. При этом сохраняется социально ориентированная тарифная политика: стоимость воды для населения снижена и удерживается на уровне 99 тенге, а канализации — на уровне 59 тенге за 1 кубический метр, — сказал Мейрим Калауи.

Подводя итоги совещания, Болат Акчулаков дал ряд конкретных поручений акиму города и ответственным госорганам. Глава региона поручил рассчитать и установить необходимое количество насосов, юридически закрепить их на балансе городского отдела ЖКХ, а до конца месяца — завершить передачу документов по всем жилым комплексам на баланс КГП «Атырау облысы Су Арнасы». Кроме того, к началу октября аким области поручил представить комплексную концепцию развития и строительства канализации, а также модернизации водопроводно-канализационного хозяйства области.