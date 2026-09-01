Три новые «Келешек мектебі» приняли своих первых учеников в Атырау

В День знаний в Атырауской области введены в эксплуатацию новые «Келешек мектебі». Две школы на 600 мест расположены в селах Курмангазы и Акколь Курмангазинского района, а образовательное учреждение на 1 200 мест – в городе Кульсары Жылыойского района.

Строительство школ в селах Курмангазы и Акколь началось в 2023 году в рамках национального проекта «Келешек мектебі». Сегодня оба объекта полностью завершены и в новом учебном году открыли двери для учащихся. Подрядчик – ТОО «Каспий Құрылыс ЛТД».

– В прежних школах сёл Курмангазы и Акколь количество учащихся значительно превышало проектную мощность. Запуск новых школ не только снижает дефицит мест, но и дает детям возможность получать образование в современной, безопасной и комфортной среде, – сказал аким Курмангазинского района Абат Жангалиев.

Новая школа в г. Кульсары рассчитана на 1 200 учащихся в одну смену. В учебном заведении работают кабинеты STEM и робототехники, IT-классы, творческие мастерские, спортивные залы. Кроме того, здесь созданы условия, необходимые для инклюзивного образования и обеспечения безопасности учащихся.

Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов отметил, что запуск новой школы позволит модернизировать образовательную инфраструктуру г. Кульсары.

В этом году в школах Атырауской области к учёбе приступили более 155 тысяч учащихся. Из них около 15 тысяч – первоклассники.

Отметим, в рамках национального проекта «Келешек мектебі» в Атырауской области запланировано строительство девяти школ. На сегодня все они введены в эксплуатацию. Шесть из них расположены в городе Атырау, три – в Курмангазинском и Жылыойском районах.

Помимо этого, в регионе продолжается строительство еще 14 школ. До начала учебного года в области введено в эксплуатацию 7 новых школ.