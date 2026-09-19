Более 7 000 жителей Атырауской области приняли участие во Всемирном дне чистоты

В Атырауской области во Всемирный день чистоты World Cleanup Day убрали территории и вывезли около 400 тонн мусора, а также высадили 600 деревьев. В экологической акции приняли участие более 7 000 жителей региона.

В Атырау и шести сельских округах к уборке присоединились около 1 000 волонтёров. Ещё около 6 000 жителей приняли участие в санитарной очистке территорий в семи районах области. Всего во время работ было задействовано порядка 70 единиц специальной техники.

В акции приняли участие аким области Болат Акчулаков, ветераны, волонтёры, сотрудники государственных и отраслевых учреждений и жители региона.

Отдельное внимание уделили озеленению. Высаженные 600 деревьев планируется обеспечить системой капельного орошения, чтобы создать необходимые условия для их дальнейшего роста.

Во время акции глава региона отметил, что подобные мероприятия должны становиться частью постоянной работы по благоустройству и сохранению окружающей среды.

— Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «Таза Қазақстан» — это не просто акция, а общенациональная инициатива, направленная на формирование культуры чистоты в обществе и ответственное отношение к природе. Важно, чтобы забота о чистоте окружающей среды не ограничивалась одним днём. Это должно стать нашей повседневной привычкой и общей ответственностью. Призываю всех бережно относиться к природе и сохранять чистоту нашего края, — сказал аким области.

В рамках экологической инициативы в регионе планируется провести ещё 12 мероприятий. Среди них — акция «Я очищаю мир» с участием более 40 молодых волонтёров и «ЭКО-дебаты», в которых также примут участие более 40 молодых людей.

Экологические мероприятия направлены не только на благоустройство территорий, но и на формирование экологической культуры и вовлечение жителей, особенно молодёжи, в природоохранную деятельность.