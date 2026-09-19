Аким области Болат Акчулаков встретился с жителями Махамбетского района

В рамках рабочего визита в Махамбетский район аким области Болат Акчулаков встретился с жителями, рассказал о социально-экономическом положении района и обозначил задачи на предстоящий период. Сегодня в районе проживают более 29 тыс. человек.

В сфере образования по школам в сёлах Есбол, Косарал и школе имени К. Калыбекова разработана ПСД на реновацию, работы начнутся в следующем году. В Тандае и Алге строятся новые школы на 300 мест — по обоим объектам получены положительные заключения экспертизы. В детских садах «Көктем гүлі» (Жалгансай) и «Жауқазын» (Махамбет) проведён капремонт, для садов «Балдырған» (Бейбарыс) и «Жасдәурен» (Актогай) разработана ПСД на ремонт, старт работ — в следующем году. В Акжайыке строится детсад на 160 мест, в Алге — на 280 мест для «Карлыгаш».

В здравоохранении завершено строительство медпункта в Аккайыне, ввод которого запланирован на октябрь 2026 года. ТОО «В.В.NURA» готовит к открытию кабинет гемодиализа на базе районной больницы — до конца года.

По жилищным вопросам в Тандае из 44 семей уже переселены 22, оставшиеся переедут до конца сентября. В Махамбете завершено строительство четвёртого 60-квартирного дома, ввод — в октябре.

В части инженерной инфраструктуры в мкр. Мерей (Махамбет) и Жалгансае построены новые электросети и подстанция на 16 МВт, в Бейбарысе электросети завершены полностью, в Алге завершены сети электро-, газо- и водоснабжения и идёт приёмка объекта, а в Сарайшыке проложены электрические, газовые и водопроводные сети и ведётся строительство дорог.

Продолжается благоустройство: в Талдыколе завершено уличное освещение, до конца года его планируют обеспечить в Ортакшыле, Есболе и Енбекшиле, в Актогае 12-километровая линия освещения готова на 85% с завершением в декабре, а в Тандае 4,8 км линий уже готовы.

По водоснабжению реконструированы водоочистные сооружения в 12 населённых пунктах — качественной питьевой водой обеспечены жители Талдыколя, Актогая, Жалгансая, Тандая, Сарайшыка, Акжайыка, Алги, Бейбарыса, Есбола, Сарытогая и Ортакшыла, а в Махамбете старые сооружения полностью заменены.

Развивается спортивная инфраструктура: в Ортакшыле строительство спорткомплекса близится к завершению с вводом в октябре, в Бейбарысе и Актогае комплексы уже действуют, а в Жалгансае и Талдыколе — строятся. При поддержке АО «КТК-К» в пяти сёлах построены четыре спортивные и пять детских площадок.

В дорожной сфере в 2023–2026 годах в районе реализуется 14 проектов ремонта дорог общей протяжённостью около 92 км на сумму порядка 13 млрд тенге — в 2025 году сдано около 42 км, оставшиеся более 50 км планируется завершить в этом году.

Продолжается работы по берегоукреплению: в Махамбете укреплено 4,5 км береговой линии, завершённое в мае, в Алге и Талдыколе ведётся укрепление 3,2 км и 1,7 км соответственно, в Бейбарысе разработан проект на 1,8 км со стартом работ в этом году, а также разрабатываются проекты по Сарайшыку, Сарытогаю, Есболу и по строительству 3,5-километровой водозащитной дамбы на направлении Махамбет — Сарытогай.

После доклада встреча продолжилась в формате открытого диалога — жители подняли вопросы дорог, общественного транспорта, электроснабжения, строительства водохранилища, качества медпомощи, внутрипоселковой инфраструктуры и аварийного жилья. По всем обращениям даны поручения ответственным руководителям.

После встречи Болат Акчулаков провёл личный приём граждан.