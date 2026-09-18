Под председательством акима Атырауской области состоялось совещание по вопросам развития и текущего состояния пассажирских перевозок. Открывая его, Болат Акчулаков отметил, что, несмотря на ежегодно растущие объёмы субсидий со стороны государства, качество оказания услуг вызывает вопросы у жителей региона, которые продолжают жаловаться на работу общественного транспорта.

С докладом выступил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асет Уразгалиев. По его словам, в области действует 91 маршрут (38 городских, 11 внутриобластных, 40 внутрирайонных и 2 межобластных), которые обслуживают 12 специализированных организаций.

Он отметил, что объём субсидий на общественный транспорт продолжает увеличиваться. Рост расходов обусловлен расширением маршрутной сети, увеличением количества водителей и удорожанием эксплуатационных затрат.

— Рост расходов связан с открытием новых маршрутов, увеличением числа водителей с 389 до 620, ростом заработной платы, а также удорожанием ГСМ, запасных частей и технического обслуживания. По районам области на внутриобластные маршруты в этом году предусмотрено 1,56 млрд тенге против 1,51 млрд годом ранее, — сказал Асет Уразгалиев.

Для снижения нагрузки на бюджет Асет Уразгалиев предложил провести независимый аудит расходов и пассажиропотока, а также оптимизировать маршруты с низкой загрузкой.

Отдельно рассмотрели цифровой мониторинг транспорта. Действующая в регионе система «Автобус» (используется в 28 городах Казахстана) позволяет отслеживать движение транспорта, соблюдение графиков и пассажиропоток в реальном времени, однако её возможности пока используются не в полном объёме, — рассказал заместитель директора ТОО «InnoForce Solution» Канат Дженгалиев.

Более полное использование системы позволит перейти от мониторинга к контролю фактического выполнения рейсов и увязать объём субсидий с реально оказанной услугой.

Подводя итоги обсуждения, аким области Болат Акчулаков подчеркнул, что при значительном объёме бюджетного финансирования система пассажирских перевозок должна быть максимально прозрачной.

— Мы говорим о миллиардах тенге бюджетных средств, а у нас до сих пор ручной учёт и недостаточный контроль. Мы должны чётко видеть, сколько автобусов выходит на линию, сколько рейсов выполняется и за что платятся субсидии — как это уже реализовано в Алматы. Систему «Автобус» нужно доработать и перейти к полноценному цифровому контролю. Мне нужны конкретные сроки и результат, — сказал аким области.

Отдельно Болат Акчулаков раскритиковал затягивание вопросов цифровизации социальных сервисов, в частности услуги инватакси.

— По инватакси также нужен цифровой учёт. Мы должны видеть, сколько поступило заявок, сколько из них выполнено, где есть свободный транспорт и где возникают проблемы. Всё должно быть прозрачно и понятно, — отметил глава региона.

Кроме того, аким области поручил в кратчайшие сроки внедрить в пилотном режиме имеющиеся цифровые решения для оказания услуги инватакси с последующей оценкой их эффективности.

По итогам совещания профильным ведомствам поручено расширить возможности действующей системы цифрового мониторинга, усилить контроль за деятельностью перевозчиков, обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств, а также организовать пилотное внедрение цифровых решений в сфере инватакси.