Новый спортивный комплекс в микрорайоне Жулдыз открылся в Атырау

В микрорайоне Жулдыз города Атырау открылся новый двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, предназначенный для развития массового спорта. В торжественной церемонии открытия принял участие аким Атырауской области Болат Акчулаков.

Выступая на открытии, глава региона отметил важность создания условий для занятий спортом и развития спортивной инфраструктуры.

— Развитие спортивной инфраструктуры является одним из важных направлений нашей работы. Создавая современные и доступные спортивные объекты, мы формируем условия для активного и здорового образа жизни детей и молодёжи. Новый комплекс позволит жителям микрорайона и близлежащих населённых пунктов заниматься спортом в комфортных условиях. Уверен, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы, которые достойно представят Атыраускую область на республиканских и международных соревнованиях, — сказал Болат Акчулаков.

По данным статистики, сегодня физической культурой и спортом регулярно занимаются 46% жителей Атырауской области. В целом уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой составляет 71%. Для дальнейшего развития массового спорта в регионе продолжается строительство новых объектов. В настоящее время по области возводятся 23 спортивных комплекса, 10 из которых планируется завершить уже в этом году.

Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Жулдыз началось в марте 2025 года. Подрядчиком выступило ТОО «Батыс Альянс Строй». Современный спортивный объект расположен на территории площадью 1,5 гектара и способен одновременно принимать до 500 человек. В комплексе будут работать более 40 тренеров.

Для детей и молодёжи созданы все необходимые условия для регулярных занятий спортом. Здесь будут работать секции по греко-римской борьбе, тхэквондо, дзюдо, вольной борьбе, боксу, каратэ, футболу, волейболу, баскетболу и гандболу. Также предусмотрены фитнес-залы. Для зрителей оборудована трибуна на 180 мест.

Возможность заниматься в спортивных секциях получат не только жители микрорайона Жулдыз, но и дети и подростки из близлежащих населённых пунктов. В их числе — Акжар, Аксай, Бесикты, Томарлы, Бирлик, Мирас, Геолог, Коктем, Талгайран и другие населённые пункты.

Открытие нового объекта расширит доступ жителей к бесплатным спортивным секциям и создаст дополнительные возможности для развития массового спорта среди детей и молодёжи.