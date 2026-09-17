В Атырауской области обсудили ход реализации газохимического проекта «Силлено»

Аким Атырауской области Болат Акчулаков встретился с представителем компании Técnicas Reunidas Оскаром Ломбером и представителями Нефтегазового совета Казахстана — председателем Асылбеком Джакиевым и председателем Президиума Рзабеком Артыгалиевым. Стороны обсудили реализацию крупного газохимического проекта «Силлено», а также вопросы казахстанского содержания, привлечения местных кадров и социальной ответственности бизнеса.

Глава региона отметил особое значение Испании как торгово-экономического партнёра региона — по итогам 2025 года объём взаимной торговли составил 1,4 млрд долларов США. Одним из ключевых вопросов встречи стала реализация проекта «Силлено» по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год стоимостью 7,6 млрд долларов США.

Оскар Ломбер сообщил, что степень готовности проекта составляет 54%. Компания отвечает за строительство установки деэтанизации и крекинг-установки — в ближайшее время на объекте смонтируют крупногабаритную колонну высотой 108 метров, собранную на местном предприятии «Атыраунефтемаш».

Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на декабрь 2028 года.

Отдельное внимание уделили казахстанскому содержанию: при контрактном обязательстве в 10% компании удалось увеличить показатель до 20%. На объекте ежедневно задействовано около 1 700 человек, 87% из которых — граждане Казахстана. Представители компании также выразили готовность ежемесячно предоставлять информацию о потребности в рабочей силе.

Аким области подчеркнул необходимость максимально привлекать к работе жителей региона — это создаст дополнительные возможности для трудоустройства после завершения проекта будущего расширения на Тенгизе. Компания также реализует программу Talent Acquisition Program: ежегодно отбирает 30 выпускников казахстанских вузов для обучения и стажировки в инженерном центре в Мадриде с последующим трудоустройством на объектах проекта.

В завершение встречи стороны обсудили вопросы социальной ответственности бизнеса, в том числе реализацию инфраструктурных и социальных проектов для жителей Атырауской области.