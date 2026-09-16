В Атырау состоялась XXV сессия областного маслихата

Под председательством исполняющего обязанности председателя Атырауского областного маслихата Бакыта Каметова состоялась XXV сессия маслихата с участием акима области Болата Акчулакова, депутатов и руководителей профильных управлений. На сессии рассмотрели исполнение областного бюджета за 2025 год и отчёт Ревизионной комиссии по нему, обновление плана реализации концепции «Таза Қазақстан», проект строительства городского дендропарка в Атырау, а также утверждение состава архитектурно-градостроительного совета.

С докладом об исполнении бюджета выступила руководитель управления экономики и финансов Айгуль Ажигалиева: доходы бюджета в 2025 году исполнены на 798,3 млрд тенге при плане 790,7 млрд. 473,4 млн тенге неосвоенных средств возвращены в республиканский бюджет, ряд ответственных лиц привлечён к дисциплинарной ответственности.

По отчёту ревизионной комиссии, ВРП области за год составил 16 564,6 млрд тенге, поступления в бюджет исполнены на 100,2% (804,3 млрд тенге).

По итогам контрольных мероприятий администраторам бюджетных программ рекомендовано повысить качество планирования бюджетных поступлений, обеспечить эффективность реализации бюджетных программ, усилить контроль за инвестиционными проектами и уделить особое внимание завершению строительных объектов.

Отдельно рассмотрен проект строительства дендрологического парка площадью 26,75 га в микрорайонах Геолог и Атырау-2 — по данным руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жантаса Оспана, в городе не хватает зелёных зон (около 1 м² на жителя) и отсутствуют ботанический сад и дендропарк. Парк реализуют по механизму государственно-частного партнёрства, победитель конкурса — ТОО «Atyrau Greenpark», срок реализации — 84 месяца.

Выступая на сессии, Болат Акчулаков рассказал о планах и приоритетах развития области. В числе ключевых направлений обозначены цифровизация процессов, модернизация инженерной инфраструктуры, включая системы канализации, контроля уровня грунтовых вод, тепло- и электроснабжения, реализация экологических проектов, усиление контроля за качеством строительства с проверкой инженерных решений ещё до проведения конкурсных процедур, а также развитие сельского хозяйства.

— Для реализации намеченных планов нам потребуется поддержка депутатского корпуса и жителей области. Впереди — много совместной работы, — отметил Болат Акчулаков.

По итогам сессии депутаты поддержали все вынесенные на рассмотрение вопросы.