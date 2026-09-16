Аким Атырауской области Болат Акчулаков провёл встречу с представителем ТОО «АМПО Казахстан» Массимо Биндини. Стороны обсудили деятельность компании в регионе, развитие местного производства и перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

— Для Атырауской области особенно важно, чтобы компании, работающие в нефтегазовом секторе, не ограничивались поставками готовой продукции, а развивали собственное производство, создавали рабочие места и вовлекали в проекты местный бизнес. Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении доли местного содержания, передаче технологий и развитии компетенций. Готовы оказывать необходимую поддержку компаниям, которые планируют расширять производство и реализовывать новые проекты в регионе, — отметил Болат Акчулаков.

ТОО «АМПО Казахстан» входит в структуру международной компании с головным заводом в Испании и филиалами по всему миру. Предприятие специализируется на выпуске, обслуживании и поставках высокотехнологичной трубопроводной арматуры. Производственная линейка включает шаровые, шиберные, запорные, обратные, гиперцентрические и регулирующие клапаны, которые изготавливаются в строгом соответствии с международными стандартами API и ISO.

В ходе встречи было отмечено, что компания уже успешно завершила процесс официальной квалификации у ключевых недропользователей и операторов региона, включая ТОО «Тенгизшевройл», NCOC, КПО и ТОО «Силлено».

Одной из центральных тем обсуждения стала стратегия локализации. ТОО «АМПО Казахстан» намерено развивать производственные мощности непосредственно на базе своего предприятия в Атырау, обеспечивая полный цикл производства и получая официальные сертификаты происхождения товара формы CT-KZ. Компания активно внедряет методики расчёта местного содержания согласно действующим нормативам.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении партнёрства, расширении локального производства и реализации новых промышленных инициатив в Атырауской области.