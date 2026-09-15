Состоялась лекция на тему «Избирательное право и избирательные системы»

Сегодня в аудитории молодых избирателей, расположенной в стенах Атырауского университета им. Х.Досмухамедова, прошла познавательная лекция на тему «Избирательное право и избирательные системы».

Лекцию провела председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Кистаубаева Асия Баяновна.

В ходе лекции молодежи была предоставлена подробная информация об основных принципах избирательного права, видах избирательных систем, истории выборов, а также порядке организации избирательного процесса. Кроме того, участникам были разъяснены актуальные вопросы, касающиеся избирательного процесса, и представлены сведения, направленные на повышение их гражданской и правовой грамотности.

В ходе встречи молодежь задавала интересующие их вопросы и получила исчерпывающие ответы. Это, в свою очередь, позволило повысить интерес молодежи к избирательному процессу и расширить их знания об избирательном праве.

В завершение лекции декан факультета экономики и права Бисембиева Жанаргуль Корганышкызы выразила благодарность от имени деканата факультета. Она отметила, что проведение таких лекций играет важную роль в повышении правовой грамотности подрастающего поколения и формировании гражданской активности. Кроме того, она выразила готовность и в дальнейшем совместно организовывать подобные содержательные лекции и встречи.

Мероприятие стало важным шагом в расширении знаний молодежи об избирательном праве и направлении их к активному участию в общественно-политических процессах.