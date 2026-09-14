В Атырауской области обсудили меры профилактики наркомании и противодействия наркобизнесу

Под председательством акима Атырауской области Болата Акчулакова состоялось заседание регионального штаба по координации деятельности в сфере профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков. Участники обсудили вопросы реабилитации и социальной адаптации лиц, пострадавших от употребления наркотиков, профилактики наркомании среди молодёжи, выявления и пресечения фактов наркоторговли, в том числе с использованием интернет-ресурсов и мессенджеров.

С докладом выступил руководитель управления здравоохранения Кайсар Абдалиев. По его словам, с начала 2026 года на учёте состоит 2 481 человек, 537 из них — с зависимостью от наркотических средств, это на 21 человека больше, чем годом ранее. Уровень трудоустройства таких граждан составляет около 30%. В качестве одного из решений предложено внедрить принцип «Один пациент — один маршрут», предусматривающий индивидуальный план сопровождения каждого пациента мультидисциплинарной группой.

Глава региона подчеркнул, что профилактическая работа должна начинаться как можно раньше. По его словам, охват консультативным учётом сегодня составляет около 60%, и поручил довести этот показатель до 100%, обеспечив системное сопровождение граждан, находящихся под наркологическим контролем.

О проводимой профилактической работе доложил руководитель аппарата акима города Атырау Айбек Кадралиев. По его словам, на территории города ликвидировано около 80 граффити-надписей с наркорекламой, для продвижения здорового образа жизни размещены тематические баннеры и видеоматериалы с телефонами доверия.

О результатах работы правоохранительных органов сообщил заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Галым Байжанов. За восемь месяцев 2026 года выявлено 91 правонарушение и зарегистрировано 62 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» изъято 30 тонн прекурсоров и около 4 тысяч наркотических и психотропных препаратов. По словам специалистов, одной из основных проблем остаётся быстрое появление новых Telegram-каналов после блокировки ранее выявленных ресурсов.

Акимы районов доложили о профилактической работе на местах, включая спортивные и культурные мероприятия для молодёжи и расширение системы видеонаблюдения.

Подводя итоги заседания, Болат Акчулаков обозначил задачи для государственных органов, правоохранительных структур, системы здравоохранения и местных исполнительных органов.

— Нам необходимо кардинально усилить работу по раннему выявлению людей, употребляющих психоактивные вещества, обеспечить их постановку на комплексный учёт, лечение, реабилитацию и социальную адаптацию. Нельзя ограничиваться только видеороликами и разовыми мероприятиями — необходимо выстраивать работу по-новому, с учётом реальной ситуации в каждом районе. Особенно важно работать с детьми и подростками, вовлекать их в волонтёрскую, спортивную и общественную деятельность, а также усилить психологическую работу с семьями и совместно с карьерными центрами решать вопросы трудоустройства граждан, находящихся под контролем. Правоохранительным органам поручено усилить контроль за каналами сбыта наркотиков в интернете и пресекать легализацию доходов от наркобизнеса, — сказал Болат Акчулаков.