Болат Акчулаков обсудил с послом Грузии перспективы сотрудничества

Аким Атырауской области Болат Акчулаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в РК Леваном Диасамидзе. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития межрегиональных связей.

Участники встречи отметили традиционно дружественный характер отношений между Казахстаном и Грузией, основанных на взаимном уважении и доверии. Сегодня в Атырауской области работают 18 компаний с участием грузинского капитала, представленных в сферах торговли, строительства, логистики и услуг.

— Мы готовы оказывать необходимую поддержку совместным инициативам, реализации инвестиционных проектов, локализации производств и установлению новых деловых связей между предпринимателями двух стран, — отметил Болат Акчулаков.

Стороны также обсудили предстоящий в октябре инвестиционный форум, который планируется провести совместно с Национальной палатой предпринимателей. Одним из основных направлений форума станет развитие агропромышленного комплекса — планируется обсудить вопросы выращивания масличных культур, укрепления кормовой базы, производства сахара, бахчевых культур, а также традиционных продуктов питания.

Болат Акчулаков сообщил о планах провести в следующем году в Атырау Всемирный детский форум под эгидой Всемирной федерации ассоциаций и клубов ЮНЕСКО с участием детей и подростков в возрасте до 17 лет.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность продолжать конструктивное сотрудничество и развивать связи между Атырауской областью и Грузией на государственном, региональном и общественном уровнях.