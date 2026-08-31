Болат Акчулаков: строить правильно с первого раза - дешевле, чем переделывать

Аким Атырауской области Болат Акчулаков провёл аппаратное совещание с участием руководителей областных управлений, акимов районов и города Атырау, а также представителей профильных государственных органов.

Одним из ключевых вопросов стало повышение качества проектно-сметной документации. Глава региона отметил, что в последнее время проводится мониторинг и осмотр строящихся объектов, в ходе которых выявляется ряд проблем, и подчеркнул, что ошибки, выявленные уже на стадии строительства, приводят к удорожанию проектов и срыву сроков. По его словам, основные риски необходимо выявлять ещё на этапе разработки проектно-сметной документации и до объявления государственных закупок.

В этой связи Болат Акчулаков поручил создать межведомственную комиссию по оценке готовности строительных проектов к реализации. Такой формат позволит выявлять недоработки в проектах ещё до объявления закупок, а не устранять их по отдельности уже в ходе строительства.

В её состав войдут представители профильных управлений - строительства, архитектуры, энергетики, дорог, экономики и финансов, а также независимые эксперты.

Комиссия будет рассматривать проекты до объявления государственных закупок, оценивая полноту документации, архитектурные и инженерные решения, требования безопасности, экологические аспекты и другие ключевые параметры. По итогам рассмотрения комиссия будет принимать одно из трёх решений: рекомендовать проект к объявлению закупки, направить на доработку с повторным рассмотрением после устранения замечаний, либо не рекомендовать к закупке до устранения существенных недостатков.

Отдельное внимание было уделено вопросам ценообразования в строительной отрасли. Аким области поручил проработать внедрение системы открытого ценообразования (Open Book), предусматривающей подтверждение подрядными организациями фактической стоимости работ соответствующими документами. По мнению главы региона, такой подход позволит повысить прозрачность расходования бюджетных средств, обеспечить обоснованность затрат и минимизировать риски необоснованного завышения стоимости проектов.

Отдельное внимание было уделено вопросам цифровизации строительной отрасли. Аким области поручил внедрить инструменты искусственного интеллекта для предварительной проверки проектно-сметной документации и выявления ошибок и рисков. Это позволит сократить время специалистов на обработку документации и снизить влияние человеческого фактора.

Кроме того, глава региона поручил внедрить цифровые механизмы мониторинга строительства, включая электронные графики выполнения работ, позволяющие в режиме реального времени отслеживать ход реализации проектов, соблюдение сроков и своевременно реагировать на возникающие отклонения.

Вторым вопросом совещания стала подготовка объектов образования. Болат Акчулаков подчеркнул, что вопросы строительства и ремонта школ должны решаться заблаговременно, а не в последние дни перед началом учебного года.

Заместителю акима области поручено обеспечить усиленный контроль за ходом строительства и завершением работ на объектах образования, а также представлять детальную информацию по каждому объекту с указанием текущего состояния, сроков завершения работ, существующих проблем и рисков.

По итогам совещания ответственным государственным органам поручено до 10 сентября представить предложения по созданию межведомственной комиссии, внедрению системы open book, цифровых инструментов контроля строительства и использования технологий искусственного интеллекта в строительной отрасли.

Глава региона отметил, что вопросы качества строительства, соблюдения сроков реализации проектов, безопасности объектов и эффективного использования бюджетных средств находятся на особом контроле и требуют системного подхода со стороны всех ответственных государственных органов.