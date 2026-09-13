Более 200 лучников из 18 стран участвуют в турнире «ALTYN ORDA»

В Атырау проходит международный турнир по стрельбе из лука «ALTYN ORDA», который уже стал традиционным. В этом году соревнования объединили более 200 лучников из Казахстана и 18 стран мира, среди которых Венгрия, Узбекистан, Иран, Индия, Республика Корея, Великобритания, Франция, Марокко и другие государства. Главная цель турнира — популяризация традиционной стрельбы из лука, развитие национального вида спорта, повышение мастерства и обмен опытом на международном уровне.

На официальном открытии турнира аким области Болат Акчулаков поздравил участников и отметил особое символическое значение проведения соревнований в Атырау.

— Атырау — священная земля с богатой и глубокой историей, напрямую связанной с эпохой Золотой Орды. Расположенный в нашем регионе древний город Сарайшык занимает особое место в национальной истории. Именно поэтому проведение в Атырау международного турнира по стрельбе из лука «ALTYN ORDA» наполнено глубоким символическим смыслом, связывающим наше великое прошлое с настоящим. Это не просто спортивное состязание, а глубокий знак уважения к нашей истории и возрождению национального искусства. Это наш шаг к тому, чтобы открыть всему миру стрельбу из лука как живое наследие Великой степи. Сегодня в регионе проводится масштабная работа по укреплению материально-технической базы традиционной стрельбы из лука и созданию условий для подготовки спортсменов. Наша главная цель — не только создать благоприятные условия для развития национального спорта, но и воспитать в Атырау новых чемпионов мирового уровня. Желаю нашим лучникам успехов, точных попаданий и побед! Всем желаю крепкого здоровья и больших успехов, — отметил Болат Акчулаков.

Развитию традиционной стрельбы из лука в регионе уделяется особое внимание. Сегодня этим видом спорта в области регулярно занимаются более 100 человек. Среди них — два мастера спорта международного класса, восемь мастеров спорта РК и 25 кандидатов в мастера спорта.

В рамках мероприятия глава региона также вручил благодарственные письма спортсменам Атырауской области, показавшим высокие результаты на VI Всемирных играх кочевников. В их числе — серебряный призёр по кокпару Абылай Улыкпанов и бронзовый призёр по традиционной стрельбе из лука Али Сесигюзель.

По итогам первого дня соревнований в дисциплине «Пута» состоялись отборочные раунды среди мужчин и женщин. Третье место среди мужчин занял Забит Сатоев, среди женщин бронзовым призёром стала Миляуша Халилова из России. Завтра спортсмены продолжат борьбу за награды в дисциплине «Қалқан».

Соревнования продлятся до 15 сентября. В течение нескольких дней лучники разыграют награды в различных дисциплинах традиционной стрельбы из лука. Выступления спортсменов будут оценивать международные судьи.