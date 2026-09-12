В Макате прошёл областной турнир по мини-футболу среди семейных команд

В Макатском районе в рамках Дня семьи прошел областной турнир по мини-футболу среди семейных команд. В соревновании, которое длилось два дня, приняли участие 16 команд из города Атырау и районов области, сообщает Региональная служба коммуникаций.

На торжественном открытии турнира исполняющий обязанности акима Макатского района Бекбол Абуов пожелал участникам удачи и вручил благодарственные письма акима района командам, внесшим вклад в пропаганду семейных ценностей.

В турнире соревновались команды, составленные из представителей нескольких поколений одной семьи. В напряженных играх на площадке участники наряду со спортивным мастерством показали сплоченность и командный дух.

По итогам турнира победителем стала команда семьи Амандыковых из города Кульсары. Второе место заняла семья Каршигаевых из села Алгабас, третье место досталось семье Тампиевых из поселка Доссор.

Кроме того, отдельные игроки, особо отличившиеся в игре, были награждены по индивидуальным номинациям. Победителям и призерам вручены дипломы, кубки, медали и денежные сертификаты.

Цель турнира – пропаганда здорового образа жизни, а также укрепление единства и взаимного уважения между представителями разных поколений.