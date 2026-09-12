Аким области провёл личный приём жителей Исатайского района

После встречи с жителями Исатайского района аким области Болат Акчулаков провёл личный приём граждан. Всего обратились более 30 жителей по личным вопросам. В числе поднятых вопросов — обеспечение жильём, трудоустройство, предоставление дополнительного земельного участка для содержания скота, вопросы здравоохранения и ремонта внутрипоселковых дорог.

Одной из первых на приём обратилась многодетная мать. Жительница села состоит в очереди на получение жилья, однако семья испытывает трудности с оплатой аренды. Болат Акчулаков поручил представителям «Отбасы банка» оказать содействие в оформлении документов для субсидирования 50% арендной платы.

Ещё одна жительница Исатайского района подняла вопрос о строительстве нового спортивного комплекса, который создаст дополнительные возможности для занятий спортом и развития молодёжи района. Болат Акчулаков отметил, что новый спортивный комплекс на 150 мест планируется построить при поддержке ТОО «Тенгизшевройл» в рамках социальной ответственности на 2027–2029 годы.

Предприниматель, имеющий крестьянское хозяйство, обратился с вопросом о выделении земельного участка в селе Тандай для развития хозяйства. Болат Акчулаков поручил руководителю управления сельского хозяйства оказать содействие в решении вопроса и рассмотреть возможность предоставления земельного участка в установленном порядке.

Глава региона внимательно выслушал каждое обращение и отметил, что все поступившие вопросы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке. Часть обращений удалось решить непосредственно в ходе приёма.

По вопросам, требующим дополнительного изучения, аким области дал соответствующие поручения руководителям областных управлений и акиму района, поручив при этом учитывать обстоятельства и особенности каждого обращения.