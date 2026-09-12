Болат Акчулаков встретился с жителями Исатайского района

В ходе рабочего визита в Исатайский район аким Атырауской области Болат Акчулаков провёл встречу с жителями района. В ходе встречи были рассмотрены вопросы социально-экономического развития района, обозначены актуальные проблемы и определены решения по их дальнейшей реализации.

В сельском хозяйстве одним из важных вопросов для жителей района остаётся обеспечение кормами животных. В 2025–2026 годах для проведения зимовки скота заготовлено около 81 тыс. тонн кормов. Кроме того, для стабилизации цен на корма и зерно из Западно-Казахстанской области без посредников доставлено 240 тонн пшеницы.

В сфере образования в текущем году в селе Тущыкудык завершено строительство музыкальной школы, а в населённом пункте Томан — детского сада на 80 мест. Ещё один детский сад на 80 мест строится в селе Нарын, завершить его планируется в следующем году.

В сфере здравоохранения в этом году проведён капитальный ремонт центральной больницы на 250 мест в селе Аккистау. Вместе с тем жители подняли вопрос о необходимости ремонта инфекционного отделения и столовой больницы. В связи с этим аким области поручил руководителю управления здравоохранения разработать конкретный план по данному вопросу, рассмотреть возможность проведения необходимых ремонтных работ и доложить о результатах. Также в рамках развития сельского здравоохранения в населённом пункте Оркен построен и введён в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт, а в селе Жаскайрат в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построен медицинский пункт.

В сфере жилищного строительства глава региона остановился на ситуации с тремя 60-квартирными жилыми домами в селе Аккистау, строительство которых началось ещё в 2019 году. По его словам, научно-исследовательским учреждением проведено техническое обследование зданий, по итогам которого с учётом аварийного состояния объектов рекомендован их демонтаж. Вместе с тем в Аккистау завершается строительство трёхэтажного 60-квартирного дома при спонсорской поддержке компании NCOC, ещё один трёхэтажный 60-квартирный дом строится за счёт бюджетных средств.

В сфере инженерной инфраструктуры в районе реализуется ряд проектов: в сёлах Жанбай и Зинеден ведутся работы по уличному освещению, в селе Исатай обновляются электрические сети, а в населённом пункте Кызылуй проводится реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ и устанавливается уличное освещение. Завершить эти работы планируется до конца года.

В сфере культуры и спорта в селе Нарын ведётся строительство Дома культуры на 300 мест — объект планируется завершить в следующем году. В сёлах Нарын и Зинеден завершено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, в настоящее время проводятся работы по приёмке объектов.

По вопросам дорожной инфраструктуры, общая протяжённость внутрипоселковых дорог района составляет 109 км. Работы по улучшению качества дорог проводятся поэтапно: в селе Жанбай ведётся реконструкция 9,5 км внутриаульных дорог, в селе Исатай — 8,6 км. В селе Хамит Ергалиев проводится капитальный ремонт 8,6 км внутрипоселковых и пешеходных дорог, в селе Кызылуй — средний ремонт 32 км подъездной дороги. Завершить работы планируется в первом полугодии 2027 года.

В сфере экологии глава региона также сообщил, что знает о проведении общественных слушаний по проекту строительства комплекса по переработке нефтешламов в селе Хамит Ергалиев, и подчеркнул, что данный вопрос находится на его личном контроле.

После доклада встреча продолжилась в формате открытого диалога. Жители района подняли вопросы затянувшихся сроков строительства и ремонта дорог, получения субсидий для фермеров, водоснабжения, озеленения, развития инфраструктуры, а также создания мест для отдыха и досуга. По всем озвученным вопросам аким области дал поручения руководителям профильных управлений.

После встречи Болат Акчулаков провёл личный приём граждан, в ходе которого жители смогли обратиться к главе региона по волнующим их вопросам.