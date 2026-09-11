В Атырау прошел семейный интеллектуальный Quiz

В Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева в честь Дня семьи организован семейный интеллектуальный Quiz. В познавательном состязании приняли участие 9 семей, сообщает Региональная служба коммуникаций.

По итогам состязания I место заняла команда «Бірлік», II место досталось команде «Алаша», III место команде «Болашақ». Победителям вручены специальные призы.

Цель мероприятия пропаганда семейных ценностей, укрепление взаимоотношений между членами семьи и формирование содержательного формата совместного времяпрепровождения.

По словам директора Центра студенческих инициатив и креативных индустрий университета Нуржана Умирбая, подобные интеллектуальные игры будут организовываться и в дальнейшем.

— Посредством таких интеллектуальных игр мы хотим сблизить членов семьи и создать условия для интересного совместного времяпрепровождения. Поэтому мы планируем организовывать подобные квизы чаще и в дальнейшем. Также выражаем благодарность представителям Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Атырауской области в регионе за оказанную поддержку, - сказал Нуржан Умирбай.

А член команды «Болашақ», занявшей III место, Жанар Жалгасбаева отметила, что состязание прошло напряженно.

— Мы пришли всей семьей, чтобы после рабочего времени взбодриться и поиграть в интеллектуальную игру. Quiz прошел очень интересно и напряженно. Вопросы также были составлены содержательно. В ходе состязания мы получили возможность показать свои знания и обменяться опытом. Хотелось бы, чтобы такие игры организовывались чаще, - сказала участница.

Отметим, что в Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева, направленном на повышение интеллектуального потенциала студентов, стартовал второй сезон проекта Safi QUIZ.