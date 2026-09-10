ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ!

24 сентября 2026 года в 15:00 под председательством акима Атырауской области Б. Акчулакова состоится «Единый день отчетности».

Цель мероприятия – в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности совершенствование системной профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере государственного контроля и надзора, повышение правовой грамотности предпринимателей и организаций для обеспечения безопасного и устойчивого осуществления деятельности.

Формат проведения – встреча органов государственного контроля и надзора с субъектами предпринимательства, предусматривающая обсуждение результатов осуществления государственного контроля и надзора, а также формирование эффективной обратной связи с бизнес-сообществом.

Дата и время проведения:

24 сентября 2026 года, 15:00.

Место проведения:

г. Атырау, ул. М. Баймуханова, 45А, здание «Центра развития и коммуникаций имени Н. Балгимбаева».

Участники мероприятия:

От государственных органов: представители областных органов государственного контроля и надзора.

От бизнес-сообщества: представители бизнес-сообщества, региональной Палаты предпринимателей, предприниматели города Атырау и районов области.