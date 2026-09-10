ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ!
24 сентября 2026 года в 15:00 под председательством акима Атырауской области Б. Акчулакова состоится «Единый день отчетности».
Цель мероприятия – в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности совершенствование системной профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере государственного контроля и надзора, повышение правовой грамотности предпринимателей и организаций для обеспечения безопасного и устойчивого осуществления деятельности.
Формат проведения – встреча органов государственного контроля и надзора с субъектами предпринимательства, предусматривающая обсуждение результатов осуществления государственного контроля и надзора, а также формирование эффективной обратной связи с бизнес-сообществом.
Дата и время проведения:
24 сентября 2026 года, 15:00.
Место проведения:
г. Атырау, ул. М. Баймуханова, 45А, здание «Центра развития и коммуникаций имени Н. Балгимбаева».
Участники мероприятия:
От государственных органов: представители областных органов государственного контроля и надзора.
От бизнес-сообщества: представители бизнес-сообщества, региональной Палаты предпринимателей, предприниматели города Атырау и районов области.