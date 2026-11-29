ИНФОРМАЦИЯ О ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 16:00 ЧАСОВ
ИНФОРМАЦИЯ О ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
СОСТОЯНИЮ НА 16:00 ЧАСОВ
Центральная избирательная комиссия сообщает: согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения предварительная явка избирателей в регионах составила:
город Астана – 39,91%
область Абай – 63,02%
Акмолинская область – 53,16%
Актюбинская область – 66,19%
Алматинская область – 56,25%
Атырауская область – 51,17%
Западно-Казахстанская область – 52,27%
Жамбылская область – 56,31%
область Жетісу – 68,03%
Карагандинская область – 53,42%
Костанайская область – 54,15%
Кызылординская область – 67,36%
Мангистауская область – 56,17%
Павлодарская область – 55,89%
Северо-Казахстанская область – 56,58%
Туркестанская область – 69,84%
область Ұлытау – 51,53%
Восточно-Казахстанская область – 61,47%
город Алматы – 33,73%
город Шымкент – 40,23%
По республике на 16:00 часов проголосовало 53,86% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.