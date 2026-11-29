ИНФОРМАЦИЯ О ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 20:00 ЧАСОВ
ИНФОРМАЦИЯ О ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
СОСТОЯНИЮ НА 20:00 ЧАСОВ
Центральная избирательная комиссия сообщает: согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения предварительная явка избирателей в регионах составила:
город Астана – 42,92%
область Абай – 68,22%
Акмолинская область – 56,08%
Актюбинская область – 75,69%
Алматинская область – 60,41%
Атырауская область – 54,16%
Западно-Казахстанская область – 55,27%
Жамбылская область – 61,92%
область Жетісу – 74,09%
Карагандинская область – 56,42%
Костанайская область – 57,14%
Кызылординская область – 71,58%
Мангистауская область – 61,86%
Павлодарская область – 60,23%
Северо-Казахстанская область – 62,75%
Туркестанская область – 77,58%
область Ұлытау – 54,61%
Восточно-Казахстанская область – 65,48%
город Алматы – 37,70%
город Шымкент – 44,72%
По республике на 20:00 часов проголосовало 58,55% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.