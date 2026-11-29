ИНФОРМАЦИЯ О ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО

СОСТОЯНИЮ НА 20:00 ЧАСОВ

Центральная избирательная комиссия сообщает: согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения предварительная явка избирателей в регионах составила:

город Астана – 42,92%

область Абай – 68,22%

Акмолинская область – 56,08%

Актюбинская область – 75,69%

Алматинская область – 60,41%

Атырауская область – 54,16%

Западно-Казахстанская область – 55,27%

Жамбылская область – 61,92%

область Жетісу – 74,09%

Карагандинская область – 56,42%

Костанайская область – 57,14%

Кызылординская область – 71,58%

Мангистауская область – 61,86%

Павлодарская область – 60,23%

Северо-Казахстанская область – 62,75%

Туркестанская область – 77,58%

область Ұлытау – 54,61%

Восточно-Казахстанская область – 65,48%

город Алматы – 37,70%

город Шымкент – 44,72%

По республике на 20:00 часов проголосовало 58,55% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.