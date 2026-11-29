ИНФОРМАЦИЯ О ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 14:00 ЧАСОВ
ИНФОРМАЦИЯ О ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
СОСТОЯНИЮ НА 14:00 ЧАСОВ
Центральная избирательная комиссия сообщает: согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения предварительная явка избирателей в регионах составила:
город Астана – 33,27%
область Абай – 51,82%
Акмолинская область – 49,14%
Актюбинская область – 54,17%
Алматинская область – 51,36%
Атырауская область – 46,71%
Западно-Казахстанская область – 46,12%
Жамбылская область – 48,05%
область Жетісу – 58,35%
Карагандинская область – 44,76%
Костанайская область – 46,21%
Кызылординская область – 56,38%
Мангистауская область – 47,51%
Павлодарская область – 46,83%
Северо-Казахстанская область – 43,74%
Туркестанская область – 56,91%
область Ұлытау – 43,63%
Восточно-Казахстанская область – 54,46%
город Алматы – 25,72%
город Шымкент – 32,74%
По республике на 14:00 часов проголосовало 45,46% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.