ИНФОРМАЦИЯ О ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 10:00 ЧАСОВ
ИНФОРМАЦИЯ О ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
СОСТОЯНИЮ НА 10:00 ЧАСОВ
Центральная избирательная комиссия сообщает: согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения предварительная явка избирателей в регионах составила:
город Астана – 9,93%
область Абай – 12,56%
Акмолинская область – 12,04%
Актюбинская область – 16,49%
Алматинская область – 13,53%
Атырауская область – 11,86%
Западно-Казахстанская область – 11,85%
Жамбылская область – 12,83%
область Жетісу – 14,24%
Карагандинская область – 14,01%
Костанайская область – 9,75%
Кызылординская область – 16,33%
Мангистауская область – 13,02%
Павлодарская область – 10,91%
Северо-Казахстанская область – 10,82%
Туркестанская область – 15,32%
область Ұлытау – 12,97%
Восточно-Казахстанская область – 14,37%
город Алматы – 6,41%
город Шымкент – 12,67%
По Республике на 10:00 часов проголосовало 12,31% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.