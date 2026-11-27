В Атырауской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В мероприятии приняли участие представители сельскохозяйственных формирований, предприятий, а также ветераны отрасли.

Аким области Болат Акчулаков поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником.

«Обеспечение продовольственной безопасности — одна из важнейших задач страны. Сегодня в сельском хозяйстве активно внедряются цифровые технологии, реализуются инвестиционные проекты и расширяются производственные мощности. Всё это способствует развитию отрасли и повышению её эффективности», — отметил Болат Акчулаков.

По итогам января–октября 2026 года объём валовой продукции сельского хозяйства области составил 139,1 млрд тенге, индекс физического объёма — 102,5%. На поддержку отрасли направлено 6,1 млрд тенге субсидий.

От имени Главы государства Болат Акчулаков вручил работникам сельского хозяйства государственные и ведомственные награды за многолетний труд и значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Орденом «Құрмет» награждён Сейтжан Балжигитов. Сабыржан Султанов удостоен звания «Заслуженный деятель аграрной отрасли Казахстана». Орденом III степени «Еңбек Даңқы» награждены Айткали Кабибуллин и Амангельды Абилов, медалью «Ерен еңбегі үшін» — Андрей Кан.

Кроме того, работникам сельского хозяйства вручены нагрудные знаки Министерства сельского хозяйства, благодарственные письма и награды «Лучший работник сельского хозяйства», а также письма акима области.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой.