В Атырау прошла музыкальная программа «Один шанырак – одно искусство»

Сегодня на площади дворца Салтанат состоялась музыкальная программа Дворца культуры имени Курмангазы «Один шанырак – одно искусство», сообщает Региональная служба коммуникаций.

Вечер под открытым небом, организованный в честь Дня семьи, собрал артистов, которые исполняли песни и дарили зрителям особое настроение. В культурном вечере, где переплелись музыка и песня, приняли участие жители и гости города.

— Главная цель подобных проектов состоит в эффективной организации свободного времени населения и широкой популяризации культуры и искусства. В дальнейшем мы также планируем организовывать на площади дворца Салтанат различные культурно-массовые мероприятия и превратить это место в культурный центр, где будет собираться большое количество людей, — сказал Ербол Идирисов.