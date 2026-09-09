«Меня зовут Кожа» покорил зрителей

В Атырау в честь Дня семьи зрителям был представлен спектакль «Меня зовут Кожа», поставленный по мотивам известного произведения Бердибека Сокпакбаева. Зрители, пришедшие посмотреть постановку Молодежного театра, заполнили зал до отказа. Спектакль был встречен зрителями с большим теплом, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Премьера спектакля «Меня зовут Кожа» состоялась в 2024 году. С тех пор постановка была показана в Астане, Актобе, Уральске, Актау и в ряде районов области, получив высокую оценку зрителей.

Режиссером спектакля является М. Томанов. Художником-постановщиком выступил Т. Коесов.

Для актера Бекзата Толепова, исполняющего роль Кожи, воплощение этого персонажа на сцене стало не только большой ответственностью, но и особой ролью, требующей увлеченности.

— Думаю, когда режиссер выбрал меня на эту роль, он учел мою близость к образу Кожи. Спектакль полюбился зрителям и до сих пор пользуется спросом, - сказал Бекзат Толепов.

По словам актера, благодаря спектаклю, поставленному по произведению, ставшему жемчужиной детской литературы, зрители не просто становятся свидетелями увлекательных событий из жизни Кожи, но и могут прочувствовать подлинную сущность детства, воспитание и нравственные ценности.