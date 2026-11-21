Вопросы жилищного обеспечения, развития инфраструктуры, водоснабжения и благоустройства населённых пунктов стали основными темами встречи акима области Болата Акчулакова с жителями Макатского района. В начале встречи глава региона представил основные показатели социально-экономического развития района, рассказал о реализуемых проектах и планах на ближайшие годы.

Одной из наиболее острых проблем района остаётся аварийный жилищный фонд. Здесь расположена значительная часть аварийного жилья области. Некоторые двухэтажные бараки были построены более ста лет назад. В этом году новое жильё получили 83 семьи, ранее проживавшие в семи старых двухэтажных домах барачного типа и шести многоэтажных аварийных домах. Вместе с тем проблема остаётся масштабной: в районе насчитывается ещё 121 старый двухэтажный и один многоэтажный аварийный дом. В ближайшие три года жителей этих зданий планируют поэтапно переселять в новое жильё.

Отдельно обсуждалось обеспечение жильём социально уязвимых категорий населения. В текущем году квартиры получили 48 семей. До конца года планируется предоставить жильё ещё 180 семьям. В посёлке Доссор строятся три трёхэтажных дома на 60 квартир каждый, а также 60 двухквартирных жилых домов.

Аким области также прокомментировал ситуацию с недостроенным 60-квартирным домом в посёлке Макат. Строительство объекта остановилось из-за недобросовестности подрядчика. Продолжить работы без дополнительного обследования невозможно: на фундаменте появились и увеличились трещины. Дальнейшие решения примут по итогам технического обследования.

Продолжается и ремонт существующего жилого фонда. В районе отремонтировали фасады, кровли и электрические сети 17 многоквартирных домов. Ещё в шести домах работы планируют завершить до конца года. На 2027 год предусмотрен ремонт ещё 21 многоквартирного дома.

Значительные работы ведутся в дорожной инфраструктуре. В посёлке Макат из запланированных 24 км дорог завершено 20 км, оставшиеся 4 км намерены сдать до конца года. В Доссоре продолжается строительство 28,7 км дорог: в этом году асфальт уложили на 12 км, оставшиеся 16,7 км планируют завершить в следующем году. После реализации проектов доля дорог района в удовлетворительном состоянии должна достигнуть 95%.

Параллельно обновляются системы уличного освещения и электроснабжения. В селе Байгетобе в этом году освещено 27 км улиц. В Доссоре ведутся работы по освещению и модернизации уличных сетей общей протяжённостью 77 км. В посёлке Макат продолжается строительство и реконструкция системы освещения на 12 улицах общей протяжённостью 25 км, а также замена 117 изношенных опор.

Совместно с АО «Атырау Жарык» проводится модернизация 36 км старых электросетей с заменой проводов на изолированные СИП. Все работы планируют завершить до конца года. По прогнозам, после этого уровень обновления электрических сетей района достигнет 80%.

Отдельное внимание уделяется надёжности питьевого водоснабжения. В посёлке Макат капитально отремонтировали четыре резервуара объёмом по 2 000 кубометров каждый, которые не ремонтировались с 1975 года. В Доссоре завершено строительство трёх резервуаров по 3 000 кубометров на станции подземного водоснабжения. В 2027 году капитальный ремонт планируют провести на водонасосных станциях Доссора и Ескене. Это позволит обеспечить необходимое давление при подаче питьевой воды по магистральному водопроводу.

Одним из затянувшихся проектов остаётся строительство канализационной системы в Доссоре. Работы начались в 2018 году, однако канализационные очистные сооружения до сих пор не завершены. Аким области подчеркнул необходимость довести проект до конца и ввести объект в эксплуатацию в следующем году. Акиму района поручено взять этот вопрос на личный контроль.

Также планируется строительство летних водопроводов в Макате и Доссоре. Их предполагается использовать для подачи очищенной сточной воды, в том числе на полив зелёных насаждений. Это позволит рациональнее использовать водные ресурсы и расширить возможности озеленения населённых пунктов.

В сфере образования продолжается обновление действующих объектов и подготовка новых проектов. В посёлке Макат возобновлены работы по капитальному ремонту здания начальной школы №2, начатые в прошлом году при поддержке компании NCOC. После внесения необходимых изменений в проект строительство продолжилось. В Доссоре определён новый подрядчик для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы необходимо полностью завершить в 2027 году. Аким области поручил управлению строительства, архитектуры и градостроительства усилить контроль за качеством и соблюдением сроков.

На 2027 год запланирована реновация средних школ имени М. Баймуханова и Б. Канатбаева. Кроме того, в Макате намерены построить два детских сада по 160 мест каждый на улицах Мунайшы и Бейбитшилик. Один из объектов будет реализован при спонсорской поддержке NCOC.

В этом году при поддержке компании NCOC районная больница получила современное медицинское оборудование и специализированный транспорт. Это позволило укрепить материально-техническую базу учреждения. Для решения кадрового дефицита за последние два года в район привлекли 18 квалифицированных специалистов из других регионов. Все они обеспечены жильём.

В районе также открыли новые парки, скверы и спортивные площадки. В Доссоре планируется разработать проект строительства современного плавательного бассейна.

Продолжается развитие цифровой инфраструктуры. Совместно с АО «Казахтелеком» населённые пункты поэтапно переводят на волоконно-оптические линии связи. В Байгетобе работы уже завершены, в Макате и Доссоре они продолжаются.

Для повышения общественной безопасности в районе устанавливают 379 камер видеонаблюдения. Завершить монтаж планируется до конца года. Кроме того, департаментом полиции уже установлены 84 камеры. В 2027 году в рамках государственно-частного партнёрства предусмотрена установка ещё 400 камер системы «Сергек» в общественных местах, дворах и на дорогах.

Отдельно глава региона отметил работу в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан». В одной из экологических акций одновременно приняли участие около 2 500 жителей района. По итогам акции Макатский район вошёл в Книгу мировых рекордов. Для приведения мест сбора отходов в соответствие с санитарными требованиями планируется обновить 115 мусорных площадок. Кроме того, в районе используют беспилотники для выявления несанкционированных свалок, контроля общественного порядка и пожарной безопасности.

Одним из наиболее сложных вопросов остаётся переселение жителей села Ескене и населённого пункта Таскескен. Необходимость переселения рассматривается уже несколько лет в связи с реализацией крупных промышленных проектов и вопросами экологической безопасности. По словам Болата Акчулакова, с момента назначения на должность акима области этот вопрос неоднократно изучался и обсуждался с центральными государственными органами. Сейчас для его дальнейшей проработки создана специальная комиссия.

Переселение будет зависеть от выделения средств из республиканского и местного бюджетов либо привлечения спонсорской помощи, а также от завершения строительства жилья в Атырау. Глава региона подчеркнул, что держит этот вопрос на личном контроле.

В ходе открытого диалога жители также подняли вопросы озеленения населённых пунктов, развития здравоохранения, трудоустройства жителей Ескене, нехватки детских площадок и пешеходных переходов, а также отсутствия регулярного автобусного сообщения.

Отдельные предложения касались благоустройства территорий после рекультивации нефтяных участков, строительства Домов культуры, укрепления материально-технической базы школ, развития сельского хозяйства и пересмотра тарифной политики для предпринимателей.

По итогам встречи акиму района и руководителям профильных управлений поручено детально изучить обращения жителей и принять необходимые меры в рамках действующего законодательства.