Аким Атырауской области Болат Акчулаков провёл встречу с жителями Жылыойского района. До этого глава региона ознакомился с состоянием социальных объектов, жилых домов и автомобильных дорог, а также посетил проблемные объекты, строительство которых затянулось. На встрече он представил основные направления развития района и ответил на вопросы жителей.

В Жылыойском районе продолжается обновление образовательной инфраструктуры. В селе Шокпартогай построен детский сад на 280 мест по программе «Игілік». Сейчас оформляются документы для его приёмки, открыть учреждение планируют до конца года. В Кульсары в средней школе №20 возведена пристройка на 180 мест, которая проходит приёмочные процедуры. В микрорайоне «Болашак» строится детский сад на 280 мест, его планируют открыть в марте 2027 года. В селе Майкомген началось строительство школы на 300 мест, завершить работы намерены в январе 2028 года.

Ещё один проект — лицей для одарённых мальчиков на 300 мест в микрорайоне «Мешіт» города Кульсары. Для полноценной работы учебного заведения необходимо построить общежитие. Земельный участок уже выделен, в проектно-сметную документацию вносятся корректировки.

Развивается и спортивная инфраструктура. В микрорайоне «Барлаушы» строится физкультурно-оздоровительный комплекс, который планируют сдать до конца года. В микрорайоне «Болашак-1» аналогичный объект намерены открыть в первом квартале 2027 года. Спортивные площадки построены на территориях школ №1, 8, 9, 16 и 18 в Кульсары, сейчас оформляются документы для их передачи. Новая площадка также появилась при школе в селе Шокпартогай.

В сельских населённых пунктах расширяются возможности для культурного досуга. В Аккизтогае строится Дом культуры на 200 мест, его открытие намечено на февраль 2027 года. В Косшагыле аналогичный объект на 200 мест планируют сдать до конца текущего года. В Жана Каратоне строительство Дома культуры на 300 мест столкнулось с задержками: прежний подрядчик не выполнил обязательства, договор с ним расторгли в одностороннем порядке и определили новую подрядную организацию. Сейчас корректируется проектно-сметная документация, которую направили на государственную экспертизу.

Для повышения доступности медицинских услуг в трёх микрорайонах Кульсары — «Береке», «Болашак» и «Жадырасын» — строятся врачебные амбулатории. Завершить работы планируют до конца года, открыть учреждения — в начале 2027-го. В микрорайонах «Темиржол» и «Южный аэропорт» к строительству медицинских объектов намерены приступить в следующем году. Кроме того, в районе готовят к открытию специализированный реабилитационный центр для детей. Первых посетителей ожидают в первом квартале 2027 года.

Одним из основных направлений остаётся дорожное строительство. В микрорайоне «Атырау» Кульсары уложен асфальт на всех предусмотренных проектом 22,1 км дорог. Параллельно обустраиваются тротуары: покрытие появилось на 10 км пешеходных маршрутов. В городе также продолжается развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры: брусчаткой покрыли 32 км, ещё на 8,3 км велодорожек уложили асфальт. Эти работы продолжатся в 2027–2028 годах. Кроме того, ведётся четвёртый этап реконструкции внутригородских дорог.

Обновляется дорога к культурно-историческому туристическому объекту «Ак Мешит». В сёлах Аккизтогай, Косшагыл и Шокпартогай выполняется второй этап реконструкции внутрисельских дорог. Завершить работы планируется в первом полугодии 2027 года.

Вместе с тем не все проекты реализуются по графику. В селе Тургызба подрядчик нарушил сроки и не выполнил предусмотренные обязательства. Договор расторгнут в одностороннем порядке, материалы переданы в суд. Сейчас подготовлена смета и проводятся повторные конкурсные процедуры. В Кульсары удалось возобновить капитальный ремонт автомобильного моста на улице Абдрахманова: установлены балки и завершено бетонирование. Полностью обновить мост рассчитывают до конца декабря.

Вопрос обеспечения жильём решается в том числе за счёт приобретения квартир у частных застройщиков. В центре Кульсары компания «QAZYNA» возводит многоквартирный дом. После завершения строительства планируется выкупить около 50 квартир для граждан, состоящих в жилищной очереди. Кроме того, в городе уже построено и передано населению 37 жилых домов. В микрорайоне №5 капитально ремонтируют кровли и фасады десяти многоэтажек. Готовность работ составляет 90%, завершить их намерены до конца года.

В рамках проекта государственно-частного партнёрства завершено обновление уличного освещения на 99 улицах общей протяжённостью 52,7 км. Все линии подключены к постоянному электроснабжению. Сейчас освещение обновляют ещё на 280 улицах. Работы уже выполнены в микрорайонах «Атырау», «4А», «5А» и на улице С. Кожанова. В Аккизтогае проложены электрические сети к участкам под индивидуальное жилищное строительство, реконструкция электросетей также завершена в Шокпартагае и Тургызбе. В Тургызбе дополнительно построены новые внутрисельские линии напряжением 0,4 кВ, установлены опоры, проложены провода и смонтированы трансформаторы. Следующий на очереди — населённый пункт Карагай, где уже подготовлен проект реконструкции подстанции и прокладки 10 км внутрисельских сетей.

Среди наиболее острых вопросов ЖКХ — модернизация систем водоотведения. В Кульсары заменили 5 км магистральных труб между канализационными насосными станциями №2, №5 и главной насосной станцией. При этом центральной канализацией охвачено только 40% города. Сточные воды из остальных районов направляются на испарительные поля, расположенные в 12 км от Кульсары.

Для решения проблемы разрабатывается проект новой канализационной насосной станции мощностью 10 тыс. кубометров в сутки. В декабре этого года документацию намерены направить на государственную экспертизу, а к строительству приступить в 2027 году при наличии финансирования. Также подготовлены проекты канализационных сетей для микрорайонов «Атырау» и «Мурагер», по которым получены положительные заключения экспертизы. Их реализация также зависит от выделения средств.

В Жана Каратоне модернизируют канализационную систему: обновляют 49,1 км внутрипоселковых сетей, реконструируют 14 канализационных насосных станций и строят очистные сооружения мощностью 1 500 кубометров в сутки. Завершить работы планируют в марте 2028 года.

Продолжается и модернизация системы водоснабжения Кульсары. Здесь устанавливают водоочистную станцию мощностью 18 тыс. кубометров в сутки и четыре повысительные насосные станции. Готовность проекта достигла 98%, запуск оборудования ожидается в следующем месяце. В микрорайоне «Атырау» также заменили аварийный участок водопровода общей протяжённостью 12 км.

В городе благоустраиваются общественные пространства. В первом микрорайоне завершено строительство «Арбата» вдоль проспекта Махамбета и Молодёжного парка. На улице К. Сыдыкова обустраивают новую аллею, которую планируют открыть до конца года. Кроме того, поэтапно начнутся реконструкция парка «Бабаларға тағзым» и строительство центральной площади вдоль проспекта Махамбета.

В 30 дворах Кульсары предусмотрено обустройство детских площадок, пешеходных дорожек, уличного освещения и асфальтирование. Работы планируют завершить до конца года. Ещё семь игровых площадок обустраивают в микрорайонах «Мурагер», «Атамура», «Автожолшылар», «С. Ауежай», в третьем микрорайоне и на улицах Ж. Кенжина и Б. Нысанбаева. Дополнительно 13 площадок появятся в Жана Каратоне и сельских округах.

Также разрабатывается проектная документация по благоустройству береговой зоны реки Курсай и механической очистке её русла. Приступить к реализации намерены в 2026–2028 годах после прохождения комплексной экспертизы.

После доклада встреча перешла в формат открытого диалога. Одной из наиболее острых тем стала экологическая ситуация. Жители обратили внимание на скопление нефтешламов и необходимость решения накопившихся экологических проблем.

Также прозвучали обращения по вопросам трудоустройства, аварийного жилья, поддержки предпринимательства. Жители подняли вопросы уличного освещения, состояния внутрисельских дорог, газификации, качества коммунальных услуг, привлечения инвестиций, благоустройства и санитарного состояния населённых пунктов. Кроме того, обсуждались стабилизация цен на продукты питания, доступность льготного отдыха, развитие сельского спорта и создание дополнительных возможностей для занятий и реабилитации детей с инвалидностью.

Болат Акчулаков ответил на поступившие обращения и поручил акиму района и руководителям профильных управлений принять необходимые меры в рамках действующего законодательства. После встречи глава региона провёл личный приём граждан.