В Атырау состоялось открытие нового здания филиала АО «Отбасы банк». Теперь жители региона смогут получать банковские услуги и необходимую консультационную поддержку в более комфортных условиях. Новый филиал расположен по адресу: проспект Сатпаева, 21.

Аким области Болат Акчулаков поздравил коллектив банка и жителей региона с открытием, отметив значительный вклад финансового учреждения в обеспечение населения жильём и развитие региональных жилищных программ.

-За эти годы банк помог тысячам наших земляков обрести собственное жильё и заслужил доверие населения. Совместно с банком мы реализовали в регионе ряд важных проектов. Благодаря этой работе 465 жителей области получили арендное жильё. Эта работа продолжается и сегодня: в регионе строятся новые жилые дома для социально уязвимых категорий населения. Всё это - результат совместной работы, направленной на повышение качества жизни людей. Открытие современного и просторного здания - новый этап в деятельности банка. Радует, что здесь созданы комфортные условия для посетителей, предусмотрены игровая комната для детей и специальные зоны обслуживания для социально уязвимых категорий населения. Пусть новое здание станет местом, откуда семьи будут уходить с радостными новостями и ключами от собственного жилья! - сказал глава региона.

АО "Отбасы банк", начавший работу 3 марта 2006 года, в этом году отмечает 20-летие. Отметим, что за последние три года в области реализовано восемь региональных жилищных программ, в том числе «Атырау жастары», «Аудан жастары», программа для медицинских работников и «Берекелі баспана». На их реализацию направили 11,5 млрд теңге. В результате 675 семей смогли обрести собственное жильё. В целом

в Атырауской области 147 157 жителей накапливают средства в «Отбасы банке» для приобретения жилья на доступных условиях.

В завершение Болат Акчулаков подчеркнул, что обеспечение жителей доступным жильём остаётся одним из приоритетов региональной политики. По его словам, акимат продолжит совместную работу с «Отбасы банком» по реализации жилищных программ и поддержке семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.