Аким Атырауской области Болат Акчулаков встретился с жителями Курмангазинского района. Глава региона представил итоги социально-экономического развития, рассказал о реализуемых проектах и обозначил приоритетные задачи на ближайшие годы. Основная часть встречи прошла в формате открытого диалога, в ходе которого жители напрямую обратились к акиму с вопросами и предложениями.

Одной из опор местной экономики остаётся сельское хозяйство. За 9 месяцев 2026 года объём произведённой сельскохозяйственной продукции достиг 23,8 млрд тенге. Для поддержки аграриев в 2025–2026 годах выделено 367,7 млн тенге субсидий. Параллельно развивается предпринимательство: 77 проектов малого и среднего бизнеса получили кредитную поддержку на общую сумму 628,7 млн тенге.

В сфере образования в этом году в сёлах Курмангазы и Акколь построены две школы «Келешек мектебі». После капитального ремонта открылась средняя школа имени Абая в районном центре. Вместе с тем ещё 9 школ нуждаются в реновации. Как отметил аким области, эти работы будут проводить поэтапно, с учётом возможностей финансирования. В селе Тениз продолжается реконструкция детского сада на 140 мест. Завершить проект планируется в следующем году.

В рамках национального проекта по модернизации сельского здравоохранения за последние годы в районе построено 16 объектов: две врачебные амбулатории, 9 медицинских и 5 фельдшерско-акушерских пунктов. До конца этого года планируется завершить капитальный ремонт Курмангазинской районной поликлиники. При учреждении также возводится пристройка для размещения аппарата МРТ. В перспективе новые семейные врачебные амбулатории появятся в Сафоновке, Жыланды, Бирлике и Жумекене. Проектно-сметная документация подготовлена, приступить к строительству планируется в ближайшие годы.

Одной из проблем остаётся нехватка медицинских кадров. По словам главы региона, для привлечения специалистов в сельскую местность необходимо создавать условия, в том числе обеспечивать жильём и предусматривать материальную и социальную поддержку. В текущем году из 113 медработников, прибывших в регион, девять трудоустроились в районную больницу.

В 2025–2026 годах для переселения жителей из аварийных домов предоставлено 29 квартир, до конца года планируется передать ещё 16. Для представителей социально уязвимых категорий населения, состоящих в очереди на жильё, выделено 87 квартир, ещё 36 намерены предоставить до конца года. Кроме того, при спонсорской поддержке компании NCOC в селе Кадырка завершено строительство трёхэтажного жилого дома на 60 квартир. Сейчас объект проходит процедуру приёмки в эксплуатацию.

В сельских населённых пунктах обновляется культурная и спортивная инфраструктура. В селе Тениз введён в эксплуатацию Дом культуры на 126 мест, в Асане и Алипова — учреждения на 100 мест каждое. Аналогичный объект строится в селе Азгир. В Бирлике и Коптогае завершается строительство Домов культуры. Все эти объекты планируется открыть до конца года. В дальнейшем новые учреждения культуры намерены построить в Кудряшово и Нуржау. Капитального ремонта также требуют Дом культуры имени С. Кошекбаева в районном центре и учреждения в сёлах Алга и Жыланды. Аким области поручил акиму района совместно с профильными управлениями подготовить предложения по реализации этих проектов.

Строительство спортивных комплексов в сёлах Жумекен и Сафоновка завершено, в ближайшее время объекты планируется ввести в эксплуатацию. До конца года намерены закончить и комплекс в селе Дынгызыл. В Суюндуке после решения корректировки проектно-сметной документации планируется возобновить строительство спортивного комплекса.

Отдельно глава региона остановился на проблеме центрального стадиона, строительство которого затянулось. Акиму района поручено проработать варианты завершения объекта и представить конкретные предложения.

Одним из наиболее чувствительных для жителей вопросов остаётся дорожная инфраструктура, особенно в отдалённых населённых пунктах Балкудук и Суюндук. В этом году здесь начался ремонт внутрипоселковых дорог: в Суюндуке работы охватывают 9,6 км, в Балкудуке — 6,5 км. Завершить ремонт планируется в следующем году.

Параллельно ведётся строительство областной автодороги «7-й разъезд — Асан — Азгир — Балкудук — Суюндук». Работы начаты на участках с 0 по 36 км и с 36 по 98 км. Общая протяжённость дороги до села Суюндук составляет 282 км. Сейчас основная задача — завершить строительство первых 98 км до конца 2027 года. Для следующего участка протяжённостью 82 км, с 98 по 180 км, поручено подготовить проектно-сметную документацию. Решение по оставшимся 102 км будет принято дополнительно.

Ещё один долгожданный проект — капитальный ремонт дороги областного значения «Курмангазы — Тениз — Бирлик». Работы ведутся на участке с 0 по 29 км. Завершить их планируется в следующем году. Продолжается и реконструкция 43-километрового участка автодороги «Акколь — Алипова — Жыланды — 4-й разъезд и Кигаш». На сегодняшний день асфальт уложен на 19,5 км. В следующем году также намерены закончить реконструкцию подъездных и внутрипоселковых дорог в сёлах Акколь, Орлы, Хиуаз, Жумекен и Жыланды.

Кроме того, в 2027 году планируется начать второй этап реконструкции внутрипоселковых дорог в селе Курмангазы протяжённостью 17,4 км. Тогда же должно начаться строительство моста через реку Шарон, который соединит микрорайоны Шипажай и Курылысшылар.

С учётом приграничного расположения района продолжается модернизация пункта пропуска «Курмангазы» на границе с Российской Федерацией. Проект предусматривает расширение проезда до восьми полос и строительство сервисной зоны площадью восемь гектаров. После завершения работ пропускная способность пункта увеличится. Срок завершения проекта — конец 2027 года.

Обновляется и железнодорожная инфраструктура. В селе Акколь на месте старого здания вокзала построен новый вокзал на 150 мест. Объект введён в эксплуатацию в этом году и уже обслуживает пассажиров.

Вопросы водоснабжения также остаются на повестке. Во время рабочей поездки в Азгирскую зону аким области ознакомился с состоянием водопровода «Коянды». Для восстановления его работы профильным государственным органам поручено пробурить шесть дополнительных скважин, приобрести необходимое оборудование и обеспечить повторный запуск объекта.

Кроме того, модернизация требуется очистным сооружениям в 14 населённых пунктах района. По 11 объектам разрабатывается проектно-сметная документация. В перечне — Курмангазы, Кадырка, Жумекен, Бирлик, Жамбыл, Шортанбай, Дынгызыл, Орлы, Арна, Хиуаз, Жапырык, Сафоновка, Коптогай и Кудряшово. В селе Бокейхан реконструкция очистных сооружений и водопроводных сетей уже завершена.

После доклада встреча перешла в формат открытого диалога. Жители обратились к главе региона по вопросам обустройства мест отдыха, открытия школы искусств, строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонта дорог и расчистки каналов. Также поднимались вопросы установки остановочных павильонов, строительства детских площадок, размещения контейнеров для сбора мусора, содержания скота вдоль автомобильных дорог и решения проблемы полигона ТБО.

Болат Акчулаков ответил на поступившие вопросы и поручил акиму Курмангазинского района Нурсултану Бисембиеву и руководителям профильных управлений детально рассмотреть каждое обращение и принять необходимые меры в рамках действующего законодательства. После встречи глава региона провёл личный приём граждан.