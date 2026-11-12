НУРЛАН АБДИРОВ ПРОВЕРИЛ ХОД ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

С ходом подготовки к выборам депутатов маслихатов в Атырауской области ознакомился Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров. Члены делегации Центризбиркома, среди которых Секретарь Комиссии Шавхат Утемисов, член ЦИК Азамат Айманакумов и сотрудники Аппарата 10 ноября прибыли в регион с инспекционной поездкой.

Визит в регион начался с совещания, в котором приняли участие председатели территориальных избирательных комиссий, руководители соответствующих государственных и правоохранительных органов. Были рассмотрены вопросы организации и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 29 ноября 2026 года, координации работы избирательных комиссий, материально-технического обеспечения, профессиональной подготовки членов избиркомов.

В своем выступлении Председатель ЦИК Нурлан Абдиров обозначил важность политических реформ, проводимых в стране, и подробно остановился на особенностях текущей избирательной кампании. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить проведение внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней в соответствии с требованиями законодательства, открыто и прозрачно.

«Указом Главы государства от 12 октября полномочия маслихатов были досрочно прекращены и назначены внеочередные выборы. 13 октября состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии, на котором был утвержден типовой календарный план избирательной кампании и решены основные организационные вопросы. На сегодня уже уточнены списки избирателей, они переданы в участковые избирательные комиссии. По стране работают более 3 000 окружных и свыше 10 300 участковых избирательных комиссий. Наша задача – скоординировать их работу, обеспечить создание всех необходимых условий для проведения справедливых выборов», – отметил Нурлан Абдиров.

По словам Главы ЦИК, в ходе электоральной кампании по стране будет задействовано около 86 тысяч членов избиркомов. Из них порядка 70 тысяч составят члены участковых избирательных комиссий, более 15 тысяч будут работать в окружных избирательных комиссиях. Многие из них имеют опыт участия в проведении референдумов и выборов, вместе с тем окружные избирательные комиссии в последние годы не привлекались к масштабным избирательным кампаниям. Поэтому особое внимание в настоящее время уделяется повышению уровня их профессиональной подготовки. В ходе визита был организован обучающий семинар, в котором в очном и онлайн-форматах приняли участие более 110 человек.

В ходе поездки Нурлан Абдиров посетил избирательные участки №№90, 265 и 40 города Атырау, встретился с членами областной окружной избирательной комиссии №1, а также городских окружных избирательных комиссий №№2, 6 и 11. Во время бесед речь шла о ходе подготовки ко дню голосования, регистрации кандидатов, уточнении списков избирателей, оснащении участков, создании условий для голосования лиц с инвалидностью, а также для работы наблюдателей и представителей СМИ.

Отметим, что в области работают 374 избирательные комиссии, в том числе 9 территориальных, 87 окружных и 278 участковых. В их состав входят 2 536 человек, а общее количество избирателей превышает 425 тысяч человек.