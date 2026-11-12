10 ноября 2026 года Атырауской областной территориальной избирательной комиссией проведен семинар в гибридном формате на тему «Организация и проведение внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 29 ноября 2026 года».

В семинаре приняли участие 83 человека в офлайн формате, 30 человек в онлайн формате. В числе участников были члены городской и районных территориальных избирательных комиссий, осуществляющие полномочия на профессиональной постоянной основе, а также члены окружных избирательных комиссий.

В мероприятии принял участие заведующий отделом организации электорального обучения аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Абдакасов Ерлан Сатыбайұлы.

Работа семинара началась с входящего тестирования, разработанного Центральной избирательной комиссией. Это позволило оценить начальный уровень знаний участников по избирательному законодательству.

Первым выступил член Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Бержанов Еркебұлан Қанбайұлы, который подробно рассказал об основных этапах организации и проведения предстоящих выборов, о работе, проводимой в ходе избирательной кампании, задачах комиссий.

Далее были рассмотрены вопросы развития искусственного интеллекта и его эффективного использования в избирательном процессе. Член Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Кариматов Ғасырбек Нұроллаұлы совместно с участниками провели анализ практических кейсов, разработанных с помощью искусственного интеллекта. Участники обсудили предложенные ситуации и предложили пути решения в соответствии с требованиями закона.

В заключительной части семинара секретарь Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Аманжулова Айнұр Мұратқызы выступила с докладом на тему «Порядок действий окружной избирательной комиссии при определении результатов голосования по округу» и рассмотрела с участниками практические задания.

Семинар, который длился три часа, завершился выходным тестированием, организованным Центральной избирательной комиссией. Итоговое тестирование позволило оценить знания, полученные участниками в ходе семинара.